Politik

Barmer beklagt teure Medikamente: Wenige Patienten verursachen hohe Kosten

Anfang des Jahrzehnts sind knapp fünf Prozent der Versicherten für die Hälfte der Arzneimittelausgaben verantwortlich. In den letzten Jahren verschärft sich der Trend. Besonders teuer sind maßgeschneiderte und neue Medikamente.

Die Krankenkassen geben immer mehr Geld für die Arzneimittel einer immer kleineren Gruppe der Versicherten aus. Laut dem neuen Arzneimittelreport der Barmer waren vergangenes Jahr die Therapiekosten von 2,7 Prozent der Versicherten für die Hälfte der Arzneiausgaben verantwortlich. 2010 galt dies noch für 4,6 Prozent der Versicherten. Berücksichtige man auch die Ausgaben für Rezepturarzneimittel, die individuell für einzelne Patienten in Apotheken hergestellt werden, so seien es sogar nur 1,9 Prozent der Versicherten, heißt es in dem Report.

Wesentliche Ursache sind demnach neue Arzneimittel, die jährlich häufig mehr als 100.000 Euro pro Patient kosten. Notwendig ist laut Barmer eine Diskussion über den Nutzen bekannter und neuer Arzneimittel sowie insbesondere über die Preisbildung neuer Medikamente. Dies gelte vor allem dann, wenn tatsächliche Arzneimittelinnovationen "zu einer Quasi-Monopolstellung" eines Pharmaunternehmens führten.

Laut einer Analyse der Barmer hat jeder fünfte Bundesbürger im Jahr 2016 fünf oder mehr Arzneimittel eingenommen. Es sei für Ärzte enorm schwierig, den Überblick zu behalten und Wechselwirkungen zu vermeiden, sagte Barmer-Chef Christoph Straub. "Fehlende Verfügbarkeit wichtiger Informationen für Behandlungsentscheidungen, Sprachbarrieren oder unvollständige Medikationspläne können zu vermeidbaren Risiken bei der Arzneimitteltherapie führen."

Quelle: n-tv.de