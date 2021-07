Kanzlerin Merkel reist ins Katastrophengebiet an der Ahr und macht sich selbst ein Bild von der Zerstörung. "Surreal" und "gespenstisch" sei das Ausmaß der Flutfolgen. Bereits in den kommenden Tagen sollen Hilfsgelder vom Bund beschlossen werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer haben den Betroffenen rasche Hilfe und eine enge Abstimmung zwischen Bund und Ländern zugesagt. "Denn wir können das nicht alleine stemmen", sagte Dreyer in einem gemeinsamen Gespräch mit Hilfskräften in dem rheinland-pfälzischen Ort Schuld. "Es ist ganz toll, dass die Bundeskanzlerin heute hier ist." Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung sei sehr groß.

Merkel kündigt in dem Gespräch mit Hilfskräften an, dass sie im August noch einmal kommen wolle. Das Bundeskabinett werde am Mittwoch ein Hilfspaket beschließen. Es solle kurz-, mittel- und langfristige Hilfen für die vom Hochwasser Betroffenen beinhalten.

Das Ausmaß der Hochwasserkatastrophe in Deutschland nannte Merkel "surreal, gespenstisch". Nach einem Besuch im Eifeldorf Schuld sagte Merkel im rheinland-pfälzischen Adenau, die deutsche Sprache kenne kaum Worte für die angerichtete Zerstörung. "Wir werden uns dieser Naturgewalt entgegenstemmen", sagte die Kanzlerin und kündigte Hilfen des Bundes für die betroffenen Kommunen an. Es bedürfe einer Politik, "die die Natur und das Klima mehr in Betracht zieht, als wir das in den letzten Jahren gemacht haben".

Die Unwetterkatastrophe im Landkreis Ahrweiler hat bislang 110 Todesopfer gefordert, 670 Menschen wurden verletzt. Zudem wurden in Nordrhein-Westfalen nach derzeitigem Stand 46 Todesopfer registriert.