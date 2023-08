Auf Tiktok erklären salafistische Influencer jungen Menschen, wieso Frauen ihren Männern im Bett gehorchen müssen und warum Israels Politiker im Höllenfeuer brennen sollen. Islam-Experten und Verfassungsschützer beobachten die digitale Radikalisierung mit Sorge.

Es ist eine milde Nacht am Juli. Um kurz nach Mitternacht läuft der salafistische Imam Abdul Alim Hamza durch die Dunkelheit. Sein Gesicht ist hell erleuchtet vom Bildschirm seines Smartphones. Hamza ist hellwach, denn er ist in eine hitzige Diskussion verwickelt. Auf seinem Bildschirm läuft ein Livestream auf der Social-Media-Plattform Tiktok. Hier diskutiert Hamza mit einem anderen Tiktok-Nutzer über den Islam. Sein Gegenüber kritisiert den Imam und wirft ihm vor, die Scharia in Deutschland einführen zu wollen.

Hamza bestätigt das. Man solle die Scharia nicht auf "Handabhacken und Steinigen" reduzieren. Sie umfasse schließlich das ganze Leben und "nicht nur die Strafverfolgung". Dann driftet das Gespräch ab, Hamza und sein Kontrahent diskutieren wild durcheinander und reden plötzlich über die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki.

Grundgesetzablehnung im "Haus der Integration"

Man könnte dieses nächtliche Schauspiel als einen von vielen kuriosen Livestreams auf Tiktok abtun und weiterscrollen. Doch Hamza schauen mitten in der Nacht knapp eintausend junge Menschen zu. Seinen Tiktok- und Instagram-Accounts folgen rund 47.000 Nutzer. Der Imam und Prediger aus Bonn hat Erfolg bei jungen Menschen auf den Plattformen. Neben der salafistischen Lehre per Livestream lädt Hamza Video-Ausschnitte seiner Predigten hoch. Die meisten hält er im "Haus der Integration", einer Moschee in Bonn.

Dort ist zu sehen, wie Hamza die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, immerhin festgehalten in Artikel 3 des Grundgesetzes, für nichtig erklärt. "Allah hat uns über den Frauen gestellt. Die Männer stehen über den Frauen", ruft er den Besuchern in seiner Predigt zu. Wer das kritisiert, sei ein Feind des Islams und ziehe die Religion in den Dreck.

In einem weiteren Video bezieht Hamza Stellung zum Nahostkonflikt. Die israelischen Politiker und Soldaten seien "Mörder", die "im tiefsten Abgrund des Höllenfeuers brennen werden". Die von der EU und Deutschland als Terrororganisation eingestufte Hamas und ihre Kämpfer sind in seinen Augen Märtyrer und "kommen ins Paradies".

Verfassungsschutz beobachtet Tiktok-Salafisten

Der Tiktok-Account von Alim Hamza ist kein Sonderfall, sondern Teil eines Trends, der seit einiger Zeit das Bundesamt für Verfassungsschutz beschäftigt. Die Prediger versuchen gezielt eine "junge, identitätssuchende, leicht beeinflussbare Zielgruppe" anzusprechen, erklärt die Behörde in ihrem aktuellen Verfassungsschutzbericht. Gezielt nehmen die salafistischen Influencer die Rolle eines "coolen Freundes" ein, so die Verfassungsschützer. Und das mit Erfolg, meinen Kenner der Szene.

Der Erziehungswissenschaftler Ahmet Toprak beobachtet Salafismus als Jugendkultur seit Jahren und bestätigt die Analyse des Verfassungsschutzes. "Salafisten sind beliebt bei jungen Muslimen, weil sie die Sprache der Jugend verstehen und selbst sprechen. Sie geben mit lebensnahen Regeln und Verboten Jugendlichen Orientierung und binden sie auf diesem Weg an sich", erklärt er. Regeln, die Salafisten aus ultrakonservativen und historischen Auslegungen des Islams bilden.

Das populärste Beispiel dafür ist der salafistische Imam Ahmad Armih, bekannt unter seinem Prediger-Namen Abul Baraa. Er ist seit mehr als zehn Jahren in der Szene aktiv. Bis 2018 predigte er in der mittlerweile geschlossene as-Sahaba-Moschee in Berlin, in der auch der spätere IS-Kämpfer Denis Cuspert als Gastprediger auftreten durfte.

Solarium ist Sünde

Durch Tiktok hat Abul Baraa mittlerweile neue Bekanntheit bei jungen Muslimen erreicht. Baraa erklärt ihnen auf seinem Kanal, warum es eine Sünde sei, ins Solarium zu gehen, warum gute Moslems keine Musik hören dürfen, Frauen ohne Kopftuch eine "große Sünde" begehen und wie ein Mann es vermeiden kann, einer Frau die Hand zu geben. Dabei wirkt Baraa fast wie ein freundlicher Onkel, der jungen Menschen mit einem Lächeln auf den Lippen die Regeln seines streng konservativen Islams beibringt.

In älteren Videos zeigt er seine andere Seite. In einer Wutpredigt hetzt Baraa gegen westliche Staaten: "Sie töten deine Brüder, deinen Vater und deine Schwester. Und du liebst sie? Bist du einer der Höllenbewohner?", schreit Baraa seinen Zuhörern entgegen. In einem Youtube-Video behauptet er, dass Ehefrauen verpflichtet seien mit ihren Ehemännern zu schlafen, wenn diese sie ins Bett "einladen". Kommen sie dieser Pflicht nicht nach, sollten sich die Männer eine zweite Frau nehmen, so Baraa.

Die zwei Gesichter des Abul Baraa sind ein typisches Vorgehen, meint Erziehungswissenschaftler Toprak. "Die Salafisten wissen ganz genau, welche Aussagen strafbar sind und welche nicht. Deshalb haben sie zwei Gesichter, eines nach außen auf Social Media und eines nach innen, wenn man engeren Kontakt zu ihnen aufnimmt."

Grenze zur Gewalt ist fließend

Auf die Smartphones tausender Jugendlicher in Deutschland schaffen es die Salafisten auch mithilfe einer Clan-Größe: Arafat Abou-Chaker. Dem bekannten ehemaligen Manager und langjährigen Vormund von Rapper Bushido folgen auf Tiktok mehr als 300.000 Nutzer. Er lädt den Bonner Salafisten Alim Hamza regelmäßig zu gemeinsamen Livestreams ein und verschafft ihm auf diesem Weg eine noch größere Reichweite. Seine neuen Follower begrüßt Hamza mit einer kühnen gesellschaftlichen Beobachtung. Muslimische junge Männer würden Frauen in Freibädern belästigen, weil sie nicht wie "die Ungläubigen" in ein Bordell gehen können.

Von den rund 11.000 Salafisten in Deutschland lassen sich laut Toprak etwa 2000 zur dschihadistischen Szene zählen. Die Grenzen zur Gewaltbereitschaft sind dabei nach Einschätzung des Experten fließend. Deshalb stelle die Bindung junger Muslime über Tiktok und Instagram an die salafistischen Prediger ein hohes Risiko zur Radikalisierung dar.