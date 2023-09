Der frühere ukrainische Box-Weltmeister Wladimir Klitschko sieht derzeit keinerlei Chancen, mit Russland über Frieden zu verhandeln. "Verhandlungen mit wem, mit Russland, mit Putin, Lawrow, mit wem?", beantwortet er eine entsprechende Frage des Moderators Markus Lanz im ZDF. "Das sind Lügner, die haben die Welt belogen Jahrzehnte mit ihrer Propaganda", betont der Bruder von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko. Wenn man in Verhandlungen gehe, dann nicht aus einer Position der Schwäche. Es sei klar geworden, dass Wladimir Putins Russland sich an diesem Krieg "verschlucken" werde - mit den Konsequenzen, dass der Krieg aufhöre und so etwas nicht wieder passiere, so Klitschko. "Das Böse hat kein Ende, wenn wir das Ende nicht dem Bösen geben."

+++ 00:57 US-Haushaltsstreit: Ukraine-Hilfen könnten schrumpfen +++

Im Haushaltsstreit in den USA legen Senatoren von Demokraten und Republikanern einen Kompromissvorschlag für einen kurzfristigen Übergangshaushalt vor. Der Vorschlag umfasst auch rund sechs Milliarden Dollar (5,7 Milliarden Euro) an zusätzlichen Hilfen für die Ukraine. Dies bleib allerdings deutlich unter den Wünschen von US-Präsident Biden, der den Kongress um 24 Milliarden Dollar gebeten hatte. Die Erfolgschancen des Kompromissvorschlags im Repräsentantenhaus sind ungewiss.

+++ 22:12 Nach Besuch von Selenskyj: Kanadas Parlamentspräsident tritt wegen Nazi-Skandals zurück +++

Nach heftiger Kritik an seiner Würdigung eines ehemaligen Soldaten der Waffen-SS ist der Präsident des kanadischen Unterhauses zurückgetreten. "Die Arbeit des Parlaments ist wichtiger als jeder von uns. Deshalb muss ich als Parlamentspräsident zurücktreten", sagte Anthony Rota im Unterhaus in Ottawa. "Ich bedauere meinen Fehler zutiefst." Zuvor hatten bereits zahlreiche Abgeordnete und Regierungsmitglieder den Rücktritt von Rota gefordert. "Was geschehen ist, ist inakzeptabel. Es war peinlich für das Unterhaus und die Kanadier", sagte Außenministerin Melanie Joly. Rota hatte am vergangenen Freitag beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Parlament einen SS-Veteranen geehrt. Er nannte den 98-jährigen ukrainischen Immigranten Jaroslaw Hunka einen "ukrainisch-kanadischen Kriegsveteranen", der für die Unabhängigkeit der Ukraine gegen Russland gekämpft habe. Dabei verschwieg er nach Angaben der Organisation Friends of Simon Wiesenthal Center (FSWC) allerdings, dass Hunka während des Zweiten Weltkrieges in einer Einheit der Waffen-SS diente.

+++ 21:34 Selenskyj kündigt an, gegen russische Rüstungsindustrie vorzugehen +++

Die Ukraine will nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj stärker gegen die russische Rüstungsindustrie vorgehen. Bei einer Beratung mit seiner Militärführung habe es einen Bericht zur Lage in Russlands militärisch-industriellem Komplex gegeben. Das sagte Selenskyj am Abend in seiner Videoansprache. "Wir können deutlich erkennen, in welchen Bereichen der Druck auf Russland verstärkt werden muss, um zu verhindern, dass die terroristischen Fähigkeiten wachsen", sagte der Präsident. Ausländische Sanktionen gegen die russische Rüstungsbranche seien nicht genug. "Es wird mehr eigene, ukrainische Maßnahmen gegen den terroristischen Staat geben", sagte Selenskyj. Einzelheiten nannte er nicht. "Solange Russlands Aggression anhält, muss Russland seine Verluste spüren." Moskau hat wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine die Rüstungsproduktion hochgefahren. Kiew ist besorgt, weil die russische Industrie sich trotz der Sanktionen immer noch Elektronikbauteile aus anderen Ländern verschaffen kann.

+++ 20:48 Augenzeugen filmen Drohnenabschüsse über Donau-Hafen +++

Russland attackiert zuletzt verstärkt ukrainische Hafengebiete an der Donau. Von rumänischer Seite aus filmen Augenzeugen, wie die Luftabwehr zahlreiche Drohnen in der Region Odessa abschießt. Laut ukrainischen Angaben wurden dennoch Dutzende LKW in der Stadt Ismail zerstört.

+++ 20:11 Norwegen spendet 92 Millionen Dollar +++

Norwegen spendet laut dem "Kyiv Independent" 92 Millionen Dollar an humanitärer Hilfe für die Ukraine. Die jüngste Unterstützung soll den Zugang zu "notwendigem Schutz" und "lebenswichtiger Hilfe" für die Zivilbevölkerung in den kommenden Wintermonaten sicherstellen, da Russland seine Angriffe auf die Infrastruktur des Landes voraussichtlich verstärken wird.





