Alexej Nawalny liegt im Krankenhaus auf der Intensivstation. Aus seinem Umfeld heißt es, er leide unter einer Vergiftung. Offiziell bestätigt ist dies bisher jedoch nicht. Nawalny ist einer der bekanntesten Kritiker von Russlands Präsident Wladimir Putin - und Führungsperson der Opposition.

Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny liegt nach Angaben seiner Sprecherin mit Vergiftungserscheinungen bewusstlos auf einer Intensivstation in einem Krankenhaus. Er sei an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden, so seine Sprecherin Kira Jarmisch via Telegram und Twitter. Sein Zustand sei kritisch, er liege im Koma. "Ich bin sicher, dass er absichtlich vergiftet wurde", sagte sie dem Radiosender Echo Moswky. Sie habe die Polizei gebeten, in das Krankenhaus zu kommen.

Ihren Angaben nach war zuvor ein Flugzeug mit dem 44-Jährigen an Bord in der sibirischen Großstadt Omsk zwischengelandet, dann sei Nawalny ins Krankenhaus gebracht worden. Auch das Gesundheitsministerium der Region Omsk bestätigte den Vorfall. Auf den prominenten Anti-Korruptions-Kämpfer hatte es in der Vergangenheit immer wieder Anschläge gegeben.

Laut seiner Sprecherin war er in Sibirien auf einer politischen Rundreise und hatte am Donnerstag die Rückreise nach Moskau angetreten. Jarmisch zufolge hat er womöglich einen vergifteten Tee getrunken. Er habe ihr während eines Fluges auf dem Weg von Tomsk nach Moskau gesagt, dass er sich nicht wohlfühle. Sie habe versucht, sich um ihn zu kümmern und ihn zu beruhigen. Als sie von der Toilette zurückkam, habe er noch an Bord das Bewusstsein verloren. Das Flugzeug sei dann in Omsk wegen des Notfalls gelandet. Tee sei das Einzige gewesen, was er zu sich genommen habe.

Viele Feinde im Machtapparat

Nawalny ist der führende Kopf der liberalen Opposition in Russland. Er musste vor einem Jahr während seiner Haftstrafe in einem Krankenhaus angeblich wegen eines Allergieschocks behandelt werden. Nawalny betonte damals, dass er vergiftet worden sein könnte. In Russland sind mutmaßliche Vergiftungen im politischen Milieu immer wieder ein Thema. Nawalny hat viele Feinde im Machtapparat. Er wirft der Regierung und Oligarchen regelmäßig Korruption und Machtmissbrauch vor. Dazu veröffentlicht er detaillierte Recherchen in den sozialen Netzwerken, wo er ein Millionenpublikum hat.

Zuletzt hatte ihm auch der autoritäre Staatschef von Belarus, Alexander Lukaschenko, vorgeworfen, hinter den Oppositionsprotesten in seinem Land zu stehen. Nawalny organisierte in den vergangenen Jahren in Russland auch immer wieder landesweite Proteste. Seinem Aufruf folgten dabei Zehntausende - vor allem junge Menschen. Der Oppositionelle werde dabei von den Behörden an seiner Arbeit gehindert, betonte er regelmäßig. Immer wieder gibt es Razzien in seinen Büros.

2017 wurde der Oppositionelle durch eine Farb-Attacke schwer am Auge verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und später in Spanien operiert. Auch der Aktivist Pjotr Wersilow, Mitglied der russischen Polit-Punk-Gruppe Pussy Riot, verdächtigte den russischen Geheimdienst, ihn 2018 in Moskau vergiftet zu haben. Er wurde in Berlin behandelt. Pussy Riot ist mit spektakulären Aktionen gegen Justizwillkür und Korruption weltweit bekannt geworden.