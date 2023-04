Russische Asylbewerber gibt es in Deutschland vergleichsweise noch wenige. Trotzdem steigt die Zahl einem Bericht zufolge in den ersten drei Monaten dieses Jahres nun sprunghaft an. Auffällig ist, dass gegenüber dem Vorjahr mehr russische Männer Asyl beantragen.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres haben einem Medienbericht zufolge bereits 2381 russische Staatsbürger Asyl in Deutschland beantragt. Damit kam die Zahl bereits nach wenigen Monaten der des gesamten letzten Jahres nahe, als 2851 Anträge verzeichnet wurden, wie das digitale Medienhaus "Table.Media" unter Berufung auf Zahlen des Bundesamts für Migration (BAMF) berichtete.

Einen deutlichen Anstieg gab es demnach in der Altersgruppe der 19- bis 30-jährigen Männer und Frauen aus Russland. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sei zudem der Anteil der Männer unter den Asylsuchenden größer gewesen als vergangenes Jahr: 2022 seien 59 Prozent der Antragsteller aus Russland männlich gewesen. Von Januar bis Ende März 2023 waren es dem Bericht zufolge 64 Prozent.

Zurückzuführen sei dieser Anstieg auf die Mobilmachung Russlands im Krieg gegen die Ukraine, schrieb "Table.Media". Deserteure, "die sich an Putins Krieg nicht beteiligen wollen, können in Deutschland Asyl beantragen. Sie erhalten im Regelfall internationalen Schutz", sagte eine Sprecherin des Bundesamts Table.Media. Wie viele Deserteure unter den Antragstellern sind, sei jedoch noch nicht ermittelt worden.

Anstieg nach der Pandemie

In den vergangenen fünf Jahren schwankte die Zahl der Erstanträge um Asyl. Während im vergangenen Jahr 217.774 Menschen erstmalig in Deutschland ein solches Schutzersuchen gestellt haben, waren es im Jahr 2020 lediglich 102.581. Dass die Zahl nach 2020 wieder anstieg, war nach Einschätzung von Experten auch auf Nachholeffekte als Folge der strengen Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie zurückzuführen. Im Jahr 2016 hatte die Zahl der Schutzersuchen mit 722.370 Erstanträgen einen Höchststand erreicht. In den Folgejahren sank die Zahl der Asylbewerber kontinuierlich.

Die meisten neuen Asylbewerber kamen im vergangenen Jahr aus Syrien (70.976), Afghanistan (36.358), der Türkei (23.938), aus dem Irak und aus Georgien.