Großer Andrang in Kerman: Blick in die Straßen der Stadt kurz vor dem Zwischenfall.

Schwerer Zwischenfall im Iran: Am Rande des Trauerzugs für den von den USA getöteten General Soleimani kommt es zu einer tödlichen Massenpanik. Ersten Berichten iranischer Medien zufolge verlieren mindestens 30 Menschen ihr Leben.

Bei der Trauerfeier für den iranischen General Ghassem Soleimani ist es in dessen Heimatstadt Kerman zu einer Massenpanik mit zahlreichen Toten gekommen. In dem Gedränge während der Trauerprozession sind amtlichen Angaben zufolge mindestens 30 Menschen gestorben. Dutzende Teilnehmer wurden verletzt, wie der Leiter der nationalen Rettungsdienste, Pir Hossein Kuliwand, im staatlichen Fernsehen bestätigte. Die Opferzahlen könnten noch steigen, heißt es.

In der südiranischen Regionalmetropole Kerman waren seit den frühen Morgenstunden mehrere Hunderttausend Menschen zusammengekommen, um dem getöteten Volkshelden Soleimani das letzte Geleit zu geben. Erste Bilder aus Kerman zeigen eine dicht gedrängte Menschenmenge. Der Sarg des getöteten Generals wurde wie tags zuvor in Teheran auf einem Lkw aufgebahrt durch die engen Straßen gefahren.

Dabei kam es insbesondere in der Nähe des Sarges zu teils chaotischen Szenen. Nähere Informationen stehen noch aus. Das für die Mittagsstunden geplante Begräbnis wurde offenbar unter dem Eindruck des Unglücks verschoben. Die Stadt Kerman zählt rund 800.000 Einwohner.

Soleimani war nach Ansicht westlicher Experten maßgeblich am Aufbau Teheran-treuer Milizen im Irak, Syrien und dem Libanon beteiligt. Der hochdekorierte Veteran des Iran-Irak-Krieges wurde zeitweise sogar als zweiter Mann im Staat hinter Ajatollah Ali Chamenei gehandelt. Soleimani galt als Architekt der iranischen Militärstrategie in den Nachbarländern.

Als Chef der Al-Kuds-Brigaden stand er einer Spezialeinheit innerhalb der iranischen Revolutionsgarden vor, innerhalb der iranischen Streitkräfte vor allem auch für verdeckte Auslandseinsätze zuständig ist. Die Einheit wird von den USA als Terrororganisation eingestuft. Washington rechtfertigte den Luftschlag gegen Soleimani damit, dass der Chef der Al-Kuds-Einheiten folgenschwere Angriffe auf US-Bürger geplant habe.

Soleimani war in der Nacht auf Freitag am Flughafen von Bagdad durch einen US-Drohnenangriff ums Leben gekommen. Die gezielte Tötung des populären Kommandeurs erfolgte nach Angaben aus dem Pentagon auf ausdrücklich Weisung von US-Präsident Donald Trump. Die Regierung in Teheran kündigte Vergeltung an. Iranischen Medienberichten zufolge prüft der Iran derzeit 13 mögliche Szenarien.

In einer ersten Reaktion stufte das Regime sämtliche Angehörige der US-Streitkräfte pauschal als "Terroristen" ein. Das Parlament in Teheran verabschiedete ein entsprechendes Gesetz. Es richtet sich gegen alle US-Soldaten, die Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums sowie die Verantwortlichen für den Drohnenangriff auf Soleimani. Dem Gesetz zufolge wird fortan jegliche Unterstützung für die US-Truppen, sei es militärisch, finanziell oder logistisch, "als Beteiligung an einem terroristischen Akt" gewertet.