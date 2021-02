Dass Kreml-Kritiker Nawalny nun tatsächlich wegen des angeblichen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen hinter Gitter muss, sorgt in Europa und den USA für Entsetzen. Deutsche Regierungsvertreter sprechen von "Zynismus" und fordern die sofortige Freilassung des 44-Jährigen.

Bundesaußenminister Heiko Maas hat das Urteil in Russland gegen den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny scharf verurteilt. "Nawalny muss unverzüglich freigelassen werden", schrieb der Minister auf Twitter. Das Urteil sei "ein herber Schlag gegen fest verbriefte Freiheitsrechte und Rechtsstaatlichkeit in Russland". Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte habe das Verfahren gegen Nawalny "bereits 2017 als willkürlich kritisiert", so Maas weiter.

Ein Gericht in Moskau hatte am Abend entschieden, dass Nawalny eine bereits verhängte dreieinhalbjährige Bewährungsstrafe aus einem Strafverfahren von 2014 nun in einer Strafkolonie ableisten müsse. Ein früherer Hausarrest wird von der Zeit abgezogen, wodurch seinem Anwalt zufolge rund zweieinhalb Jahre Haft übrig bleiben.

"Erst Nawalny vergiften und ihn dann ins Gefängnis stecken, weil er im Koma liegend Bewährungsauflagen nicht erfüllt? Zynismus pur", twitterte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie versah ihre Kritik mit dem Hashtag "#FreeNavalny".

Die Entscheidung sei "sowohl entsetzlicher Zynismus als auch eine völlige Missachtung der Rechtsstaatlichkeit und internationaler Verpflichtungen durch Russland", schrieb Kramp-Karrenbauers lettischer Amtskollege Edgars Rinkevics auf Twitter. Der Chefdiplomat des baltischen EU- und Nato-Landes forderte EU-Sanktionen und ein unverzügliches Handeln des Europarats. In einer Mitteilung des Außenministeriums in Riga hieß es, das Urteil sei zu erwarten gewesen: "Dies ist ein weiterer Schritt in der systematischen Einschränkung der Menschenrechte und Freiheiten in Russland".

"Politischer Dissens ist niemals ein Verbrechen"

Der britische Außenminister Dominic Raab sagte nach der Urteilsverkündung: "Die heutige perverse Entscheidung, die sich eher gegen das Opfer einer Vergiftung als gegen die Verantwortlichen richtet, zeigt, dass Russland die grundlegendsten Verpflichtungen, die von einem verantwortlichen Mitglied der internationalen Gemeinschaft erwartet werden, nicht erfüllt."

Er forderte zudem die Freilassung "aller friedlichen Demonstranten und Journalisten", die zuletzt bei Protesten gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin festgenommen worden waren. Ähnlich äußerte sich sein US-amerikanischer Amtskollege. Nawalny müsse "umgehend und bedingungslos" freikommen, erklärte Antony Blinken. Auch die Hunderte in den vergangenen Wochen festgenommenen Demonstranten müssten freigelassen werden.

Frankreich Staatschef Emmanuel Macron äußerte sich via Twitter zu dem Richterspruch. "Ein politischer Dissens ist niemals ein Verbrechen", so der 43-Jährige. "Wir rufen zu seiner unverzüglichen Freilassung auf", schrieb er mit Blick auf Nawalny.