Seit knapp einem Jahr berichtet RTL/n-tv-Korrespondentin Liv von Boetticher aus dem Osten Deutschlands. An dieser Stelle schreibt sie in der Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg über Eindrücke und Erlebnisse der letzten Monate – und wie sich das Reporterleben in Ost und West unterscheidet.

Berlin, Köln, Frankfurt, München - als Reporterin habe ich in den vergangenen Jahren in fast jeder Ecke Deutschlands gelebt und von dort aus berichtet. Der Osten Deutschlands blieb allerdings vollkommen unberührt. Leipzig und Dresden fühlten sich für mich – ganz subjektiv gesehen – weiter weg an, als London oder Paris. Warum? Weil der Osten Deutschlands in der Berichterstattung wenig Platz findet. Als ob dort nichts los sei – außer, wenn Pegida wieder einmal durch Dresden marschiert oder rechte Krawalle Chemnitz erschüttern. Die wichtigsten und größten Redaktionen sitzen in Westdeutschland, das heißt auch: Es gibt viel mehr Journalisten, die aus Hamburg, Berlin oder München berichten – mit ihrer Sicht der Dinge.

Liv von Boetticher ist seit einem Jahr für n-tv im Osten unterwegs.

Meine Entscheidung, als Korrespondentin in das RTL/n-tv-Landesstudio Ost nach Leipzig zu wechseln, fiel kurz nach den rechten Ausschreitungen in Chemnitz. Von Freunden und Kollegen erntete ich mitleidvolle Blicke. Andere fragten sich wohl, was ich verbrochen haben musste, um in diese gesetzlose Gegend, den wilden Osten, geschickt zu werden. Die Vorstellung, in Ostdeutschland leben zu müssen, kam für viele wohl einer Höchststrafe gleich. Fast keiner von ihnen war aber je dort.

Aus meiner Sicht kann man nicht ein Urteil über einen ganzen Landstrich und die darin lebenden Menschen treffen, wenn man nicht selbst dort gewesen ist. Ich ging deshalb aus reiner Neugierde von Köln nach Leipzig. Und, so viel sei vorweg genommen: Es war die beste Entscheidung. Denn in den vergangenen Monaten habe ich mehr über die gesamtdeutsche Seele gelernt, als in all den Jahren zuvor.

Der Aufstieg der AfD wird, gerade in Sachsen und Brandenburg, oft mit der Angst vor Migration und dem Gefühl fehlender Innerer Sicherheit gleichgesetzt. Dabei ist für viele Ostdeutsche die fehlende Infrastruktur auf dem Land ein viel wichtigeres Thema in diesem Wahlkampf.