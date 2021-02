Was Laschet macht, ist leider typisch

Unmittelbar nach der Bund-Länder-Konferenz lobt Ministerpräsident Laschet die dort gefassten Beschlüsse. Jetzt kritisiert er den angeblich neu erfundenen Grenzwert. Kann man machen. Wirkt aber nicht glaubwürdig.

Was der neue CDU-Chef Armin Laschet da am Montag bei einem Neujahrsempfang gesagt hat, ist leider typisch für einen Großteil der deutschen Corona-Politik: erst etwas beschließen, dann aber nichts damit zu tun haben wollen. "Man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet", wird Laschet zitiert. "Wir können unser ganzes Leben nicht nur an Inzidenzwerten abmessen."

Ob diese Position richtig oder falsch ist, darüber lässt sich diskutieren. Das ist jedoch nicht der Punkt. Es ist noch keine Woche her, da haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Kanzlerin beschlossen, dass "der nächste Öffnungsschritt bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner" erfolgen soll. Der Beschluss fiel einstimmig. Laschet gab keinerlei abweichende Meinung zu Protokoll.

Im Gegenteil: Nach der Bund-Länder-Konferenz sagte Laschet, es sei eine "sehr harmonische Ministerpräsidentenkonferenz" gewesen. Anders als Merkel befürwortete der NRW-Regierungschef zwar die etwas schnellere Öffnung der Grundschulen. Aber auch er warnte vor schnellen Lockerungen. "Wir wissen zu wenig über das mutierte Virus", sagte er. "Wir wollen Zeit gewinnen."

Ganz anders klang Laschet am Montag. "Populär ist, glaube ich, immer noch die Haltung, alles verbieten, streng sein, die Bürger behandeln wie unmündige Kinder." Solche Sätze mögen damit zu tun haben, dass sein Publikum im Kern Friedrich-Merz-Anhänger waren: Laschet sprach beim digitalen Neujahrsempfang des baden-württembergischen Landesverbands des CDU-Wirtschaftsrats. Es ist dennoch ziemlich unglaubwürdig, sich derart von einem Beschluss zu distanzieren, den man selbst mitgetragen hat.

Vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder kommt der Satz "Zumachen erfordert Mut, Öffnen erfordert Klugheit". Beides, das Schließen und das Öffnen, verlangt, dass die Verantwortlichen unzweideutig zu ihrer Verantwortung stehen. Unglücklicherweise eignet sich der Föderalismus hervorragend, um Zuständigkeiten zu verschleiern. Das ist ein Muster, das sich breit durch die Bekämpfung der Pandemie zieht; Laschet ist keineswegs der einzige, der so agiert. Aber die anderen wollen auch nicht Kanzler werden. Wenn die Strategie hinter diesem Vorgehen lautet, durch Beliebigkeit beliebt zu werden, dann wird der Erfolg ausbleiben.