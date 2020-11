Es soll ja Leute geben, die auch ohne an einer Magen-Darm-Verstimmung zu leiden, gerne an einem Zwieback knabbern. Selbst dann, wenn sie nicht auf hoher See oder dem Kindesalter längst entwachsen sind. Für all jene, hat Öko-Test sehr gute Nachrichten.

Bereits die Griechen und Römer in der Antike machten Brot für Reisen und Vorratshaltung deutlich länger haltbar. Durch zweifaches Backen (zwie-back). Auch heute noch ist Zwieback ungeöffnet und in luftdichten Verpackungen sehr lange haltbar. Konservierungsmittel sind in Zwieback überflüssig und auch nicht erlaubt. Zudem ist das derart verarbeitete Knusperbrot fettarm und gut verdaulich und funktioniert so auch als Schonkost bei Magen-Darm-Verstimmungen.

Grund genug für Öko-Test mal zu schauen, was denn 20 handelsübliche Marken so taugen. Ergebnis? Ziemlich gut. Die meisten Zwiebäcke sind tadellos, darunter alle fünf Bio-Zwiebäcke für Babys. Nur zweimal kritisieren die Tester Verunreinigungen mit Mineralölbestandteilen ("Burger Bio Zwieback" und "Buitoni Klassik Zwieback", dennoch beide "gut". Der "Runge Zwieback ungesüßt, Bioland" ("befriedigend) ist deutlich mit den Schimmelpilzgiften Deoxinivalenol (DON) sowie T2-und HT2-Toxinen belastet. Diese Gifte können das Immunsystem schwächen.

Auch Nutri-Score wurde berücksichtigt

Acrylamid, das beim Backen entstehen kann, Fettschadstoffe, Schwermetalle und bedenkliche Pestizide haben die von Öko-Test beauftragten Labore entweder gar nicht oder nur in Spuren nachgewiesen. Alle Babyzwiebäcke im Test sind zudem ungesüßt. Genau wie es Kinderernährungsexperten und Zahnärzte auch empfehlen.

Zudem haben die Tester die Zwiebäcke nach dem in Deutschland neu eingeführten - aber nur freiwilligen - Nährwertkennzeichnungssystem Nutri-Score berechnet. Neben dem Zuckergehalt machen sich bei einigen Produkten im Nutri-Score auch höhere Gehalte an Salz und gesättigten Fettsäuren negativ bemerkbar. Auf den besten Nutri-Score A bringen es der "Campo Verde Dinkel Zwieback ungesüsst" und der "Sommer Vollkorn Zwieback aus Weizen, ungesüsst". Am anderen Ende der Scala landen der "Neukircher Classic Zwieback" und der "Gut & Günstig Zwieback von Edeka" in der zweitschlechtesten Nutri-Score-Kategorie D.

Insgesamt erhielten aber satte 17 Produkte ein "sehr gutes" Testergebnis, auch die beiden letztgenannten Produkte. Ansonsten waren dies noch unter anderem "Brandt DerMarkenzwieback" - auch in der Vollkorn-Variante, der "Alnatura BabyDinkel-Zwieback, Demeter", der "BabydreamMini-Zwieback", der "Dm Bio Mini DinkelZwieback, Demeter" und der "Naturata WeizenZwieback ungesüßt, Demeter".

Den gesamten Test gibt es bei Öko-Test ab sofort gratis abrufbar.