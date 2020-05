Aktuell gilt noch bis zum 14. Juni eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts für alle Auslandsreisen. Der Billigflieger Ryanair plant schon mal für danach. Wie sieht es bei den anderen Fluggesellschaften aus?

Durch die Coronavirus-Pandemie ist der Flugverkehr extrem reduziert. Laut Eurocontrol, der europäischen Organisation für Sicherheit in der Luftfahrt, fliegen aktuell 87 Prozent weniger Flugzeuge als noch vor einem Jahr. Ein ausschlaggebender Grund dafür sind die Reisebeschränkungen und Einreiseverbote, die weltweit verhängt wurden. Aktuell gilt noch bis zum 14. Juni eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts für alle Auslandsreisen.

Im Zuge der aktuellen Tourismus-Lockerungen stellt sich die Frage: Ab wann fliegt welche Fluggesellschaft wieder regelmäßig? Eine Übersicht über die bisherigen Pläne der einzelnen Airlines:

Ryanair

Ryanair plant nach der Corona-Flugpause einen Neustart ab 1. Juli mit fast 1000 Flügen täglich. Damit würden etwa 40 Prozent der Linienflüge wieder aufgenommen, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Dies gelte unter dem Vorbehalt, dass die Reisebeschränkungen innerhalb der EU aufgehoben und wirksame Gesundheitsmaßnahmen an den Flughäfen ergriffen würden.

Bis Ende Juni gilt ein Plan mit nur 30 Starts am Tag. Auf den Flügen soll für Passagiere und Crew Maskenpflicht gelten. Zu den Maßnahmen, mit denen Ryanair das Fliegen in Zeiten der Pandemie sicher machen will, gehört auch das Verbot, vor der Flugzeugtoilette Schlange zu stehen. Die Passagiere sollen sich bei Bedarf an die Flugbegleiter wenden. Sie sollen außerdem Formulare ausfüllen mit Angaben zu Aufenthaltsdauer und -ort. Die Daten werden an die EU weitergeleitet, damit Quarantänevorschriften überwacht werden könnten.

Lufthansa, Eurowings und Swiss

Lufthansa erweitert ab Juni ihren in der Corona-Krise auf ein Minimum eingeschränkten Flugplan. Sie sowie die Tochter-Airlines Swiss und Eurowings planten, 106 Ziele anzufliegen, teilte die Airline-Gruppe mit. Dafür sollten 80 Flugzeuge wieder in Betrieb genommen werden, sodass insgesamt 160 Passagierjets abheben könnten. Sylt, Mallorca und Kreta sind wieder im Programm.

Die Kunden müssten die jeweiligen Einreise- und Quarantänevorschriften der Reiseziele beachten und im Flugzeug eine Mundschutzmaske tragen.

Easyjet, Condor, SunExpress & TUIfly

Viele Fluggesellschaften haben bisher keine Informationen bezüglich einer Rückkehr in Richtung Regelbetrieb veröffentlicht. Die aktuelle Flugsituation ist folgende: