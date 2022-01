Hin und wieder muss die eigene Hütte auf Vordermann gebracht werden. Teil der Pflicht ist dann auch das Staubsaugen. Gerne auch kabellos via Akkusauger. Das ist umweltfreundlicher als mit Geräten mit Kabel. Aber oft auch nicht so gründlich, wie Warentest weiß.

Nicht wenige können sich beim Saubermachen entspannen. Beim Staubsaugen zum Beispiel. Denen kommt dann auch kein Saug-Roboter ins Haus. Stattdessen wird selber Hand angelegt - an den Staubsauger. Wer also gerne in Bewegung ist oder der künstlichen Intelligenz nicht traut, greift zu einem Gerät mit Kabel oder auch ohne Stolperfalle mit Akku und rückt derart Staub und Krümeln zu Leibe.

Dabei haben Akkusauger eine eindeutig bessere Ökobilanz als Staubsauger mit Kabel, wie die Stiftung Warentest festgestellt hat. Bei der Berechnung der Umweltwirkungen von Produktion, Betrieb, Transport und Entsorgung erreicht der Akkusauger 23 Umweltschadenspunkte, der Kabelsauger fast 33. Vor allem sein Stromhunger verhagelt ihm ein umweltfreundliches Wirken. Allein mit dem Stromverbrauch häuft ein Kabelsauger fast so viele Schadenspunkte an wie ein Akkusauger im gesamten Lebenszyklus. Selbst dann, wenn dieser irgendwann einen Ersatzakku braucht.

Gute Akkusauger fast neunmal so teuer

Rein auf ihre Kernkompetenz reduziert, sind aber gute Noten für die Kabelsauger die Regel, und für Akkusauger noch immer die Ausnahme. Vor allem bei Teppichboden, Polstern und Tierhaaren halten die Akkusauger bis auf wenige Ausnahmen nicht mit den Kabelmodellen mit. Auch sind sie lauter und deutlich teurer in der Anschaffung.

Einen insgesamt guten Kabelstaubsauger gibt es schon ab 80 Euro, der gute Akkusauger kostet fast neunmal so viel. Aber zumindest die besten Akkus­auger müssen den Vergleich nicht scheuen, wie die Tester bei einer Untersuchung von vier neuen Bodenstaubsaugern mit Kabel und sieben Akkusaugern und unter Berücksichtigung ihrer Datenbank mit 115 Geräten festgestellt haben.

Bei Kabelsaugern steht eine große, gute Auswahl bereit. Vorn liegt der "Bosch BGB75X494" für 213 Euro aus dem Vortest. Beste Neue sind der "Philips FC8786/09" für 269 Euro, knapp dahinter der "Bosch BGL6XSIL3" für 310 Euro und "Severin BC 7047" für 115 Euro. Der Preis-Leistungs-Sieger "Rowenta RO3953EA" kostet nur 80 Euro. "Gut" sind auch die Akkusauger "Bosch BSS825ALL" für 715 Euro und der "Dyson Absolute Extra Pro" für 730 Euro.