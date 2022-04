Nutzen Sie für Dienstfahrten Ihr Privatfahrzeug? Dann können Sie die Aufwendungen unter Umständen als Werbungskosten steuerlich geltend machen.

Wer für beruflich bedingte Reisen auf sein privates Auto zurück­greifen muss, bekommt von seinem Arbeitgeber häufig einen Auslagen­ersatz. Wenn nicht, können die Kosten für solche Fahrten in der Steuer­erklärung als Werbungs­kosten geltend gemacht werden.

"In der Regel wird bei solchen Reisekosten ein Wert von 30 Cent je gefahrenem Kilometer angesetzt", sagt Erich Nöll, Rechtsanwalt und Geschäfts­führer beim Bundes­verband Lohn­steuerhilfe­vereine (BVL) in Berlin. Dabei handelt es sich allerdings nur um eine Vereinfachungs­regelung. "Der Kilometer­satz von 30 Cent je gefahrenem Kilometer bildet die tatsächlichen Kosten für Fahrten mit dem privaten Pkw nicht mehr realitäts­gerecht ab, insbesondere nach den jüngsten Erhöhungen der Kraftstoff­preise", sagt Nöll.

Arbeitgeber können ermittelten Kostensatz steuerfrei erstatten

Darum sei es dem Rechtsanwalt zufolge sinnvoll, die tatsächlichen Kosten des Privat­fahrzeugs je Kilometer zu ermitteln. Das sei zwar etwas aufwendiger, lohne sich aber in den meisten Fällen. Arbeitgeber dürften ihren Arbeit­nehmenden dann auch den genau ermittelten Kostensatz steuerfrei erstatten.

Erstattet der Arbeitgeber keine Reisekosten oder aber weiterhin nur die pauschalen 30 Cent je Kilometer, können Arbeit­nehmende den Differenz­betrag zu den tatsächlichen Kosten in der Steuer­erklärung ansetzen, so Nöll. Das mindert die Steuerlast.

Belege und Notizen sind aufzubewahren

Für die Berechnung des genauen Kosten­satzes ist es erforderlich, die gesamten Kosten, die das Fahrzeug im Jahr verursacht, aufzuzeichnen und die Belege aufzubewahren. Außerdem müssen die Dienst­fahrten mit Ziel, Route, Wegstrecke und zurück­gelegten Kilometern vermerkt werden. Auch wichtig: Eine Notiz über den Kilometer­stand des Fahrzeugs zu Beginn und zum Ende des Jahres, um die insgesamt zurück­gelegten Kilometer ermitteln zu können.

Die ermittelten Gesamt­kosten sind dann durch die jährliche Gesamt­kilometer­leistung zu teilen - so ergibt sich der individuelle Kostensatz je Kilometer. Multi­pliziert mit den dienstlich zurück­gelegten Kilometern kommt man auf den Werbungs­kosten­ansatz für die Einkommen­steuer­erklärung oder den Betrag, den der Arbeitgeber steuerfrei erstatten darf.

Eine Beispielrechnung

Ein Fahrzeug kostet in der Anschaffung 36.000 Euro. Für die ersten sechs Jahre ergibt sich daraus laut Nöll ein jährlicher Abschreibungs­betrag von 6000 Euro. Versicherung, Werkstatt­kosten und Kfz-Steuer summieren sich jährlich auf 1450 Euro, außerdem laufen Kraftstof­fkosten in Höhe von 1200 Euro auf. In Summe ergeben sich so jährliche Aufwendungen über 8650 Euro. Geteilt durch die jährliche Lauf­leistung von 16.000 Kilometern errechnet sich der fahrzeug­spezifische Kostensatz je Kilometer auf 54 Cent.