Den Lebensabend in Dubai verbringen: Diesen Gedanken finden immer mehr Menschen spannend. Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate hat nun darauf reagiert und ein Visum für den Ruhestand eingeführt. Das sollten Interessierte wissen.

Dubai ist vielen Menschen vor allem als Urlaubsparadies bekannt. Auch zum Arbeiten zieht es viele dorthin. Dabei dient Dubai längst nicht mehr nur als Ort für einen kurzweiligen Aufenthalt. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) beobachten nämlich seit einiger Zeit einen Trend: Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, ihren Ruhestand in der Metropole zu verbringen. Besonders für Rentner ist Dubai ein attraktives Ziel, denn die VAE erheben keine Einkommenssteuer für Privatpersonen. Interessierte können deshalb dafür nun das neue Retirement Visa beantragen.

Sinn und Zweck des Ruhestand-Visums

Das Kabinett hat im Jahr 2018 ein Gesetz zur Einführung eines verlängerbaren fünfjährigen Ruhestandsvisums erlassen. Seit dem 13.09.2020 ist es möglich, das sogenannte Retirement Visa für Dubai zu beantragen. Es handelt sich um eine Art dauerhafte Aufenthaltserlaubnis, denn das Visa kann alle fünf Jahre nach Überprüfung der finanziellen Mittel verlängert werden. Aktuell ist die Antragstellung nur in Dubai möglich. Jedoch sind die Inhaber des Retirement Visas berechtigt, sich in allen Emiraten aufzuhalten.

Das Visum ist zwar vor allem für die dort bereits lebenden Menschen gedacht, wurde aber auch für Interessierte aus der ganzen Welt ausgeweitet. Damit soll das Land langfristiges als Geschäfts- und Investitionsziel attraktiver gemacht werden. Zudem bemüht man sich neben dem Angebot eines attraktiven Lebensstils auch darum, Gesundheits- und Wellnesseinrichtungen weiter auszubauen und zu verbessern. Michael Kortbawi, Partner bei BSA Lawyers erklärt gegenüber euronews: "Es ist nicht mehr nur ein Ort, an den man kommt, arbeitet und dann sein Geld nimmt und wieder geht. Man kann sein Geld hier investieren, man kann sich hier zur Ruhe setzen, und man kann langfristig planen. Die Philosophie hinter den Gründen, warum man nach Dubai kommt, ändert sich also."

Dubai ist nichts für Arme

Wer sich für das Retirement Visa entscheidet, sollte zunächst wissen, ob er überhaupt die finanziellen Voraussetzungen dafür erfüllt. Die VAE wollen sicher gehen, dass der Antragsteller sich das dauerhafte Leben in Dubai auch leisten kann. Deswegen müssen Interessierte mindestens eines der vier Kriterien erfüllen. So hat der Antragsteller…

ein monatliches Einkommen von 20.000 VAE-Dirham (AED), umgerechnet 4445,73 Euro. Wer die Summe in einer anderen Währung angibt, bekommt ebenso Bestätigung.



ein Sparguthaben von mindestens 1 Million AED (222.286,46 Euro) auf einem Konto in den VAE.



Immobilieneigentum im Wert von mindestens 2 Millionen AED (444.572,91 Euro), wobei sich die Immobilie in Dubai befinden muss. Ausschlaggebend dabei ist der Immobilienwert bei Erwerb.



ein Sparguthaben und ein Immobilieneigentum mit einem Gesamtvermögen von mindestens 2 Millionen AED.

Antrag und Kosten für das Visum

Berechtigt zur Antragstellung für das sogenannte Ruhestandsvisum sind Personen ab 55 Jahren. Auch wer keine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis (Resicence Visa) hat, darf also das neue Retirement Visa beantragen. Wer es einmal erhalten hat, darf den Angehörigen (Ehepartner, Kinder) eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zur Verfügung stellen.

Das Retirement Visa kostet ungefähr 890 AED (197,83 Euro). Dazu kommen noch Kosten für die verpflichtende medizinische Untersuchung, die Ausstellung der Emirates ID Card und eine Krankenversicherung, die man abschließen muss. Der Antragsteller wendet sich erst einmal an Dubai Tourism per E-Mail. Dubai Tourism koordiniert die Beantragung dann mit dem General Directorate of Residency and Foreigners Affairs.