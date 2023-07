Leuchtstoffröhren werden verboten, das neue Update für Android-Betriebssysteme kommt, es gibt mehr BAFÖG und nicht gegen Masern geimpfte Kinder können vom Kita-Besuch ausgeschlossen werden: Das und vieles mehr passiert im neuen Monat.



Aus für Leuchtstoffröhren

Die Glühbirne ereilte das Schicksal schon vor einiger Zeit, die Leuchtstoffröhre teilt es bald: Sie wird verboten. Ab dem 25. August dürfen T8- und T5-Leuchtstofflampen in der Europäischen Union weder verkauft noch produziert werden. Grund für das Verbot ist das in den Lampen enthaltene Quecksilber, das schädlich für die Umwelt und den Menschen sein kann. Schon in den vergangenen Jahren konnte die Leuchstoffröhre nur mit einer Ausnahmeregelung verkauft werden.

Neuer Ausbildungsberuf

Menschen, die im August auf Ausbildungssuche gehen, bekommen eine weitere Option: Ab dem 1. August wird der Gestalter oder die Gestalterin für immersive Medien staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Innerhalb von drei Jahren sollen die künftigen Lehrlinge lernen, wie virtuelle Welten gestaltet werden können, wie 3D-Modelle entstehen und welche Rolle Klänge für diese Welten spielen. Spezialisierungen auf bestimmte Bereiche oder Schwerpunkte sind bislang nicht vorgesehen.

Steuererklärung muss abgegeben werden

Die Frist für die Abgabe der Steuererklärung mit Hilfe von Steuerberaterinnen und -beratern für das Jahr 2021 läuft ab. Die Frist war in den Pandemiejahren verlängert worden, um Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Sonst endete sie am 28. Februar des übernächsten Jahres.

Wer seine Erklärung ohne Steuerberater macht, hatte dafür üblicherweise bis zum 31. Juli des Folgejahres Zeit. Auch hier gilt in diesem Jahr noch eine verlängerte Frist bis zum 2. Oktober. Ab 2025 sollen wieder die alten Fristen gelten.

Update für Android

Im August kommt das neue Update für Android-Betriebssysteme auf den Markt. Unter Android 14 soll es einige Anpassungen zur Benutzerfreundlichkeit geben, teilte das Entwicklerunternehmen im Vorfeld mit. Zudem soll der Sperrbildschirm des Smartphones neu gestaltet werden können und auch bei den Bedienungshilfen gibt es Änderungen.

Gehälter für Fahrer von Geldtransportern steigen

Bereits im vergangenen Sommer stiegen die Löhne von Beschäftigten in der Geld- und Wertbranche deutlich an. In einer zweiten Phase steigen die Löhne ab 1. August je nach Bundesland um weitere 3,25 und 4,70 Prozent. Dazu kommt ein Zuschlag, weil die Inflation in den ersten fünf Monaten über fünf Prozent lag. Dies war in den Tarifverhandlungen vereinbart worden.

So steigen beispielsweise die Löhne in Sachsen, Berlin und Thüringen für Geldtransporteure auf 18,28 Euro (vorher 17 Euro). Die höchsten Verdienste bekommen Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen: Hier steigen die Löhne von 20 auf 21,18 Euro.

BAFÖG-Reform

Für Studierende, Auszubildende und Schüler, die BAFÖG bekommen, gelten ab 1. August viele Erleichterungen. So steigen die BAFÖG-Sätze um knapp sechs Prozent. Zudem gibt es höhere Freibeträge sowie höhere Wohnzuschläge für jene Empfänger, die nicht bei den Eltern wohnen.

Arbeitsverträge

Ab 1. August müssen in neuen Arbeitsverträgen mehr Informationen festgehalten sein. Das betrifft unter anderem Einzelheiten zur Bezahlung - auch von Überstunden - oder dass Arbeitnehmer ihren Arbeitsort frei wählen können, sofern dies vereinbart wurde.

Masern-Impfpflicht

Kinder, die neu in einer Kita oder Schule aufgenommen werden, müssen schon seit März 2020 einen Masern-Impfschutz nachweisen. Bis 31. Juli müssen nun auch Nachweise für Kinder und Beschäftigte da sein, die am 1. März 2020 schon in den Einrichtungen waren. Nichtgeimpfte Kinder können ab 1. August vom Kita-Besuch ausgeschlossen werden. Gegen ungeimpfte Angestellte können die Gesundheitsämter ein Tätigkeits- oder Betretungsverbot aussprechen.

Gas-Notfallplan

Wegen der Energiekrise wollen die EU-Staaten ab diesem Monat weniger Gas verbrauchen. Ein Notfallplan sieht vor, dass die Mitgliedstaaten den nationalen Konsum im Zeitraum ab August bis zum 31. März 2023 freiwillig um 15 Prozent senken. Wie das Ziel erreicht werden soll, bleibt den Staaten überlassen. Mit dem Plan will die EU Vorsorge treffen für den Fall, dass Russland die Gaslieferungen vollständig unterbricht.

Nachhaltige Anlagen

Anlageberater müssen Kunden vom 2. August an nach ihren Präferenzen zum Thema Nachhaltigkeit befragen und Anlegern dann passende Angebote präsentieren. Hintergrund ist eine Richtlinie der EU.

Schuljahresbeginn und -ende

"Zurück in die Klassen" heißt es bald nach und nach für die Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Als Erste kehren die Jungen und Mädchen in Nordrhein-Westfalen zurück, ab dem 10. August. In Bayern, dem spätesten Bundesland, beginnen die Ferien dagegen erst am 1. August.