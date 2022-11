Die Inflation macht neue Autos immer teurer, und auch Gebrauchtwagen kosten so viel, wie lange nicht. Wer eine günstige Autofinanzierung wählt, kann die Belastungen aber dennoch gering halten, wie die FMH-Finanzberatung ermittelt hat.

Verbrenner? Elektroauto? Hybrid? Wer sich derzeit mit dem Gedanken trägt, ein neues Auto zu kaufen, steht vor vielfältigen Herausforderungen. Denn nicht nur die Entscheidung für die richtige Antriebsart war selten schwieriger. Auch der Markt hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt: Wer einen Neuwagen will, muss dank der Rekordinflation nicht nur tief in die Tasche greifen, sondern auch mit Lieferzeiten von einem Jahr oder mehr rechnen. Das hat auch Folgen für den Gebrauchtwagenmarkt: Gute Autos aus zweiter Hand sind rar - und deshalb teuer wie lange nicht.

Wer auf einen neuen fahrbaren Untersatz angewiesen ist, braucht daher oft eine Finanzierung. Doch welche Bank bietet die besten Konditionen? Im Auftrag von ntv hat die FMH-Finanzberatung recherchiert, wo es die günstigsten Autokredite gibt.

Unterschiedliche Kunden - unterschiedliche Kredite

Grundsätzlich gilt, dass Banken für einen Autokauf recht gerne Geld verleihen. Erstens, weil der Finanzierungsgegenstand einen gewissen Wiederverkaufswert besitzt und zweitens, weil die Kreditsummen deutlich ansehnlicher sind als bei der Finanzierung eines neuen Fernsehers oder einer Spülmaschine.

Zu welchen Konditionen die Banken ihre Kredite vergeben, variiert jedoch, je nachdem, ob die Zinssätze für alle Kunden gleich sind oder ob diese je nach Bonität unterschiedlich hoch sind. Einige Banken haben auch unterschiedliche Zinsen für unterschiedlichen Laufzeiten.

Die FMH-Finanzberatung hat für die Angebotsauswertung daher zum einen nach bonitätsabhängigen und bonitätsunabhängigen Angeboten unterschieden. Und sie hat für den Vergleich einen Mittelwert der möglichen Kreditlaufzeiten errechnet, weil die Kundenvorlieben hier sehr unterschiedlich sind: Die einen wollen möglichst schnell ihre Schulden abbezahlen - zum Beispiel in 36 Monaten. Die anderen wünschen sich vor allem eine niedrige Rate - und nehmen dafür eine deutlich längere Laufzeit in Kauf.

Zwar wird der Kredit im letztgenannten Fall etwas teurer. Das Risiko ist aber überschaubar, denn der Gesetzgeber hat festgelegt, dass Kunden, die ihren Autokredit vorzeitig ablösen, maximal ein Prozent der zu früh zurückgezahlten Summe als Entschädigung zahlen müssen: Bei 8500 Euro Rückzahlung wären das gerade einmal 85 Euro.

Die Auswahl "sehr guter" Angebote ist erfreulich

Den günstigsten Autokredit finden Kunden bei den bonitätsabhängigen Angeboten. Ein Darlehen über 25.000 Euro kostet bei der Ikano-Bank 710,40 Euro pro Monat, bei 36 Monaten Laufzeit. Bei 72 Monaten zahlt der Kunde - beste Bonität vorausgesetzt - sogar nur 363,08 Euro. Damit hätte er nach 36 Monaten nur 13.071 Euro gezahlt und noch 12.776 Euro Restschuld. Allerdings dürften nicht allzu viele Kunden die Bonitätsstufe "sehr gut" erreichen.

Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber die Banken verpflichtet, auch Zinsen zu benennen, die zwei Drittel der Kunden erhalten. In dieser Konstellation ist etwa die Bank of Scotland ganz vorne zu finden, wohingegen die Degussa Bank bei den bonitätsunabhängigen Angeboten punktet.

Ebenfalls die Bewertung "sehr gut" erhalten bei den bundesweit geltenden Offerten die Deutsche Bank, die Postbank und die HypoVereinsbank. Bei den regionalen Banken glänzen die Sparda-Bank Südwest (nur in der Filiale), die Stadtsparkasse Düsseldorf und die PSD Bank West.

