Die große Liebe zu finden, ist nie ein einfaches Unterfangen. Besonders derzeit. Die Suche findet immer öfter im Internet statt - via Partnervermittlungen und Singlebörsen. Doch längst nicht alle überzeugen in puncto Leistungen, Service und Vertragsbedingungen.

Die vom Deutschen Institut für Service-Qualität getesteten Online-Partnervermittlungen, Single- und Ü50-Partnerbörsen erzielen im Schnitt nur ein befriedigendes Gesamtergebnis. Von den 20 getesteten Anbietern können sich fünf das Qualitätsurteil "gut" sichern, zwölf schneiden mit "befriedigend" ab und drei kommen über ein "ausreichend" nicht hinaus.

Im Test der Premium-Mitgliedschaften zeigten sich deutliche Unterschiede, und zwar unabhängig von den anfallenden Kosten. Viele Partnervorschläge der Anbieter erwiesen sich als wenig passgenau - vorgegebene Wünsche der Mitglieder bezüglich Alter und Region wurden oft nicht ausreichend berücksichtigt. Auch die Anzahl und Qualität persönlicher Zuschriften differenziert zwischen den Partnerbörsen stark. Generell auffällig: Vor allem Männer ernten im Testzeitraum nur wenig Resonanz. Während Frauen im Schnitt 1,5 Zuschriften pro Tag erhalten, bekommen Männer an den meisten Tagen keine einzige persönliche Nachricht.

Service auf Sparflamme

Per Telefon bieten die Online-Partnerbörsen insgesamt einen mangelhaften Service - nur sieben von 20 Partnerbörsen verfügen überhaupt über eine Hotline - ein gutes Ergebnis erzielt in diesem Bereich lediglich ein Anbieter. Defizite gibt es auch beim Service per E-Mail: Zahlreiche Anfragen werden nur lückenhaft beantwortet - oder auch gar nicht. Die Ergebnisse reichen hier von gut bis mangelhaft. Als wichtigste Informationsquelle bleiben so die Hilfebereiche auf den insgesamt verständlich aufbereiteten Webseiten.

Vertragsbedingungen prüfen

Vor allem die Online-Partnervermittlungen setzen tendenziell auf längere Mindestlaufzeiten und kundenunfreundliche Kündigungsfristen. Auch ein Ärgernis: Zum Teil lassen sich die Preise erst nach der Angabe eigener Daten, sprich einer Registrierung, einsehen. Aus Verbrauchersicht ist bei verschiedenen Vertragsmodellen eine kürzere Mindestlaufzeit in der Regel die bessere Wahl.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, zieht Bilanz: "Die Kostenunterschiede zwischen den Online-Partnerbörsen geben keinen Rückschluss auf die Erfolgschancen bei der Partnersuche. Allerdings leisten vergleichsweise teure Anbieter oft mehr und bieten einen besseren Service. Ein Tipp: Viele Anbieter offerieren auch eine kostenlose Mitgliedschaft. Hier sind die Funktionen zwar oft eingeschränkt, aber sie eignen sich gut, um einen ersten Eindruck zu gewinnen, bevor man einen Vertrag abschließt."

Die besten Online-Partnervermittlungen

Den Testsieg unter den Online-Partnervermittlungen sichert sich Parship (Qualitätsurteil: "gut"). Die Mitglieder erhielten relativ viele Zuschriften und die Partnervorschläge entsprachen hinsichtlich Alter, Wohnort und Persönlichkeit den Vorstellungen der Singles. Parship bietet viele Leistungen, beispielsweise auch einen Hinweis auf den Online-Status der Nutzerinnen und Nutzer sowie die Option, diesen zu verbergen. Per ID-Check können Mitglieder ihre Identität bestätigen. Parship verfügt zudem über eine nutzerfreundliche Webseite und einen sehr kompetenten Telefon- und E-Mail-Service. Platz zwei sichert sich Elitepartner (Qualitätsurteil: "gut") vor Lemonswan auf Rang drei.

Die besten Online-Singlebörsen

Mit dem Qualitätsurteil "gut" erzielt Neu.de den Testsieg unter den Online-Singlebörsen. Die Mitgliedschaft umfasst eine detaillierte Interessensabfrage sowie ein Persönlichkeitstest. Die Singles erhielten im Testzeitraum vergleichsweise viele Zuschriften, deren Absender vom Alter und auch der Persönlichkeit her zu ihren Vorstellungen passten. Der Anmeldeprozess ist ansprechend gestaltet und die Webseite bietet eine intuitive Navigation sowie verständliche Informationen. Platz zwei belegt Lovescout24 (Qualitätsurteil: "gut") vor Bildkontakte.de auf Rang drei.

Die besten Ü50-Online-Partnerbörsen

Als einzige Ü50-Partnerbörse erreicht Zweisam das Qualitätsurteil "gut" und damit den Testsieg. Die Mitglieder erhielten hier im Schnitt die meisten Zuschriften, welche in einem angenehmen Stil verfasst waren - auch das Alter der Absender passte zu den Wunschvorstellungen. Zu den umfangreichen Leistungen zählen eine kostenfreie Basis-Mitgliedschaft und eine internationale Partnersuche. Die Vertragsbedingungen werden durch den IT-Fachanwalt sehr gut bewertet, so beträgt zum Beispiel die Kündigungsfrist lediglich zwei Tage. Die Plätze zwei und drei gehen an Lebensfreunde vor 50plus-Treff.