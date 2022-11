Sieben bis acht Stunden sollten man nachts schlafen, damit sich die Haut erholt. Wer nicht (mehr) an die Regenerationskraft des eigenen Körpers glaubt, benutzt gerne mal eine Nachtcreme. Das kann zumindest nicht schaden, außer man greift zu einem der Testverlierer, wie Öko-Test feststellt.

Alt werden wollen alle, beim alt aussehen hält sich der Andrang hingegen in Grenzen. Egal, ob Anti-Aging-Cremes oder solche gegen Falten, die Verkaufsregale für Gesichtspflege sind gut gefüllt, der Bedarf ist groß. Vor allem, wenn die Sache auch im Schlaf funktionieren soll. Womit wir bei Nachtcremes wären.

Viele Menschen möchten ihrer Haut helfen, zu regenerieren, und tragen abends eine Nachtcreme auf ihr Gesicht auf. Doch sind die Produkte unbedenklich für die Haut und bringen sie überhaupt etwas? Öko-Test hat 36 Nachtcremes aus Drogerien, (Bio-)Supermärkten, Apotheken und Discountern untersucht. 16 davon sind zertifizierte Naturkosmetik.

Zunächst wurde in der Beschreibung der Produkte nach umstrittenen Inhaltsstoffen gesucht - zum Beispiel nach bedenklichen UV-Filtern oder umweltbelastendem Flüssigplastik. Danach wurden die Cremes im Labor unter die Lupe genommen. Dabei wurde unter anderem auf Erdöl, Mineralöl, Duftstoffe und allergieauslösende Konservierungsmittel geachtet. Auch Studien wurden angefordert, um die teilweise ausgelobte Anti-Aging-Wirkung und den Nutzen gegen Falten zu überprüfen. Außerdem achteten die Tester bei den Verpackungen auf die Umweltfreundlichkeit.

Teurer Testverlierer

Der Verlierer des Tests ist die "Olay Regenerist Retinol 24 Nachtpflege von Procter & Gamble " ("ungenügend")- obwohl keine problematischen Duftstoffe darin zu finden waren. In der Laboruntersuchung sind dafür andere Problemstoffe aufgefallen. Die können Allergien auslösen und schon in kleiner Menge die Schleimhäute reizen. Gefunden wurden zum Beispiel Silikone, PEG/PEG-Derivate und Butylhydroxytoluol (BHT). Letzteres hat in Tierversuchen Hinweise auf eine beeinträchtigte Schilddrüsenfunktion ergeben. Neben weiteren Mängeln lädt auch der Preis nicht unbedingt zum Kauf ein: 50 Milliliter kosten 28 Euro - dafür gibt es laut Öko-Test 14 Packungen der günstigsten Nachtcremes mit dem Ergebnis "sehr gut".

Ebenso "ungenügend" sind die "L'Oreal Revitalift Filler Anti-Age Pflege Nacht" und die "Neutrogena Hydro Boost Nacht Creme" von Johnson & Johnson. Diese beiden Produkte haben weniger umstrittene Inhaltsstoffe als der Verlierer, dafür sorgen viele weitere Mängel für ein schlechtes Abschneiden. Aromatische Mineralölbestandteile deckte die Laboruntersuchung in der "Hormocenta Anti-Age Nachtcreme" von Hormocenta Kosmetik auf (ebenfalls "ungenügend"). Das Problem: Unter diesen Bestandteilen können krebserregende Verbindungen sein. Ohne mineralölbasierte Fette könnte dieses Risiko minimiert werden, so Öko-Test.

Besser machen es da die beiden günstigsten Nachtcremes, die mit "sehr gut" bewertet werden und beide nur 2,85 Euro kosten (pro 50 Milliliter). Nämlich die "Alverde Q10 Nachtcreme Bio-Grapefruit Bio-Sanddorn" von dm und die "Cien Nature Bio-Granatapfel Nachtcreme" von Lidl (Cosmolux). Preislich folgt dann unter anderem die "Lavera Re-Energizing Sleeping Cream Bio-Traube & Vitamin E" von Laverana (8,45 Euro). Insgesamt bekommen sieben Cremes die Bestnote.

Dennoch kommen die Tester zu dem Schluss, dass eine spezielle Nachtcreme gegenüber einer Pflegecreme ohne Wirkversprechen keine Vorteile bietet. Entsprechende Studien der Hersteller konnten sie nicht wirklich überzeugen.