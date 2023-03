Banken in Turbulenzen

Banken in Turbulenzen Müssen Sparer um ihr Geld bangen?

Es rumpelt gewaltig im Bankensektor. Doch aus der Schieflage einiger Institute erwächst wohl keine neue Finanzkrise, beruhigen Experten. Abgesehen davon mag sich der eine oder andere Sparer dennoch fragen, was wäre wenn? Zumindest in der Theorie muss man sich keine Sorgen machen.

Deutsche Sparer sind weder von der Pleite der Silicon Valley Bank und der Signature Bank noch von den Turbulenzen der Credit Suisse betroffen, berichtet Finanztest. Denn für Banken mit Sitz in der Europäischen Union (EU) sowie in Norwegen gilt ein gesetzlicher Schutz für Spargeld (Festgeld, Tagesgeld und das Girokonto) in Höhe von 100.000 Euro pro Anleger und Bank.

Das Magazin empfiehlt dennoch nur die Geld­anlage in bestimmten Ländern, damit das Spargeld gut gesichert ist. Dies ist zum Beispiel hierzulande der Fall. Oder auch in Ländern wie Frankreich, den Niederlanden, Österreich, Schweden und auch Großbritannien.

Für anderswo angelegte Gelder schreibt zwar die EU vor, dass dieses Geld geschützt sein muss. Das funktioniert jedoch erst einmal über die jeweiligen Länder, die dies sicherstellen sollen. Wenn dies nicht gelingt, greift die EU ein und versucht das Geld doch noch für die Sparer zu retten. Was aber vor allem eine politische Absichtserklärung ist. Wer sich nicht auf die europäische Solidarität verlassen möchte, legt vielleicht doch nicht in Rumänien, Bulgarien oder Malta an.

EDB und BDB für mehr Sicherheit

In Deutsch­land werden Sparer nach einer Bank­pleite von der gesetzlichen Entschädigungs­einrichtung deutscher Banken (EDB) bis zu einer Höhe von 100.000 Euro entschädigt. Viele deutsche Privatbanken wie Deutsche Bank oder Commerz­bank sind nicht nur Pflicht­mitglied der EDB, sondern gehören zusätzlich auch dem freiwil­ligen Einlagensicherungs­fonds des Bundes­verbands deutscher Banken (BDB) an. Bei diesen Banken können Anleger auch mehr als 100.000 Euro sicher anlegen. Letzteres gilt auch für Sparkassen sowie Volks­banken, die eigene Sicherungs­mecha­nismen haben.

Allerdings gibt Hans-Peter Burghof, Banken- und Finanzprofessor an der Universität Hohenheim, im Interview mit ntv.de zu bedenken, dass die Frage, wie viel Fonds nötig ist, um das Bankensystem abzusichern, pauschal nicht zu beantworten ist. Denn "das Ausmaß einer globalen Finanzkrise ist durch keinen Fonds abzudecken. Ich denke, die Zielsetzung muss sein, dass man ein oder zwei kleinere Banken und mittelgroße Banken retten kann. Mit dem Fonds, den wir in Deutschland haben, können wir das größte Institut Deutschlands, die Deutsche Bank, wahrscheinlich auch nicht retten. Übrigens ist auch der Fonds den Kapitalmarktwidrigkeiten ausgesetzt, denn auch er muss sein Geld irgendwo anlegen."

Mehr zum Thema Pleite der Silicon Valley Bank "Es ist eine Phase erhöhter Verletzlichkeit für das Finanzsystem"

Wer mehr als 100.000 Euro zum Anlegen besitzt, sollte diese demnach vielleicht doch besser auf verschiedene, solvente Geldinstitute, zu guten Konditionen und in sicheren Herkunftsländern anlegen.

Übrigens: Wertpapiere, wie Aktien- oder Anleihenfonds/ETFs sind als Sondervermögen geschützt und wären im Falle der Pleite einer Bank vor dem Zugriff der Gläubiger sicher. Im Gegensatz zur einzelnen Aktie gilt eine einzelne Anleihe nicht als Sondervermögen und ist daher nicht gegen Insolvenz des Emittenten geschützt.

Abgesehen davon, was bedeutet die Schließung einer Bank bei einer Pleite für Sparer?

Die Finanzaufsicht Bafin kann Banken wegen drohender Überschuldung mit sofortiger Wirkung schließen. Sie hat ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot, ein sogenanntes Moratorium über die Bank verhängt. Das verschafft der Aufsicht bis zu sechs Wochen Zeit, die Bank intensiv zu prüfen, ohne dass Gelder abgezogen werden können. Dies bedeutet unter anderem, dass eine Bank den Kundenverkehr einstellen muss. Auch darf sie kein Geld mehr von Kunden entgegennehmen - alle Spareinlagen bei einer Bank liegen dann auf Eis. Ausnahme sind Zahlungen, die zur Tilgung von Schulden bestimmt sind.

Wann tritt der Entschädigungsfall ein?

Am Ende ihrer Prüfung, also spätestens nach sechs Wochen, gibt die Bafin bekannt, ob der Geschäftsbetrieb der Bank weitergeht oder nicht. Stellt die Bafin die Insolvenz und damit den Entschädigungsfall fest, springt die Einlagensicherung ein und entschädigt Sparer der Bank binnen sieben Werktagen.

Müssen Kunden selbst aktiv werden?

Nein, Kunden einer betroffenen Bank müssen nicht selbst aktiv werden. Sie werden von der Einlagensicherung benachrichtigt.