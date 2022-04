Öko-Test hat 25 Wattestäbchen-Produkte aus Papier oder Bambus mit einem Wattekopf aus Baumwolle in Drogerien, Discountern, Supermärkten und Bio-Märkten eingekauft.

Eigenhändig mit einem Wattestäbchen im Gehörgang herumzustochern ist keine gute Idee. Da ist es auch egal, dass die Hygienehelfer mittlerweile nicht mehr aus Kunststoff, sondern aus Papier oder Bambus bestehen. Abgesehen davon zeigt sich Öko-Test erfreut.

Um die Umwelt effektiver vor der immer größeren Verschmutzung zu schützen, ist im Juli 2021 EU-weit das Verbot vieler Einwegplastik-Artikel in Kraft getreten. Diese dürfen seitdem nicht mehr produziert werden. Davon betroffen unter anderem: Trinkhalme, Besteck, Geschirr, Rühr- und auch Wattestäbchen. Letztere werden gerne für die Körperhygiene verwendet und finden besonders im Ohr Anwendung.

Dabei ist es keine gute Idee, eigenhändig mit einem Wattestäbchen im Gehörgang herumzustochern oder zu rühren. Denn das befreit das Ohr nicht von Ohrenschmalz, sondern schiebt ihn nur noch tiefer hinein. Der Gehörgang läuft nach innen spitz zu. Ist er erstmal mit Ohrenschmalz verstopft, hilft nur der Gang zum HNO-Arzt. Mitunter besteht auch die Gefahr, mit dem Stäbchen das Trommelfell zu durchstechen. Abgesehen davon transportieren feine Härchen im Gehörgang die Absonderungen aus altem Zellmaterial und Schweiß nach außen zur Ohrmuschel. Und die lässt sich leicht und gefahrlos mit lauwarmem Wasser und einem Waschlappen reinigen. Wattestäbchen sollten denn auch nur zur äußerlichen Pflege beispielsweise von Nase und Lippen angewendet werden.

21-mal "sehr gut" und viermal "gut"

Nachdem das geklärt ist, nun zum eigentlichen Thema. Denn Öko-Test hat 25 Wattestäbchen-Produkte aus Papier oder Bambus mit einem Wattekopf aus Baumwolle in Drogerien, Discountern, Supermärkten und Bio-Märkten eingekauft und geschaut, was diese so ganz ohne Plastikstiel taugen.

Ergebnis: Die Tester können alle empfehlen, 21 mit "sehr gut" und 4 mit "gut". Einziger Kritikpunkt: In den vier mit "gut" bewerteten Produkten wies ein beauftragtes Labor halogenorganische Verbindungen nach. Aussagen über konkrete Verbindungen lässt das Analysenverfahren nicht zu. Allgemein gelten viele der zumeist chlorhaltigen Stoffe als allergieauslösend, manche reichern sich in der Umwelt an.

Recyclingpapier leider derzeit Mangelware

Und noch ein kleiner Wermutstropfen: Nur vier der getesteten Wattestäbchen enthalten Anteile von Recyclingpapier. Was keine böse Absicht der Hersteller ist, vielmehr ist dies der angespannten Lage auf dem Altpapiermarkt geschuldet. Die Schwierigkeit der Rohstoffbeschaffung und die Anfangsprobleme bei der Umstellung auf plastikfrei sind auch die Gründe, warum Öko-Test anders als bei den jüngsten Tests von Hygieneartikeln wie Toilettenpapier oder Papiertaschentüchern diesmal keine Noten für den fehlenden Einsatz von Recyclingpapier abzieht.

Da die Liste der Testsieger so lang ist, sollen an dieser Stelle nur einige der besonders günstigen Produkte genannt werden. Als da wären: "Bevola Wattestäbchen" von Kaufland, "Shisara Face Bio-Wattestäbchen" von Netto - beide für 0,46 Euro für 200 Stäbchen. Für 0,50 Euro pro 200 Stück sind die "sehr guten" Produkte "Cien Wattestäbchen" von Lidl (0,50 Euro), "Natuvell Wattestäbchen" von Globus, "Today Wattestäbchen" von Penny, "Duchesse Wattestäbchen" von Müller, "Ebelin Wattestäbchen Motiv-Box" von DM, "Daunasoft Beauty Wattestäbchen, Schwarz-Gold" von Norma sowie die "Lacura Wattestäbchen" von Aldi zu haben.