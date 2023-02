Über 16 Millionen Katzen leben in deutschen Haushalten. Die meisten von ihnen müssen allerdings ein Dasein in Einzelhaft fristen. Schön, wenn solchen Tieren dann wenigstens das Fressen schmeckt. "Öko-Test" verrät, welches Feuchtfutter gegen den Frust hilft.

Die Eleganz, der Individualismus und wahlweise die Verschmustheit oder die Kratzbürstigkeit üben auf die Katzenbesitzer in Deutschland einen besonderen Reiz aus. Nirgendwo sonst in westeuropäischen Staaten werden mehr Tiere gehalten. Wobei sich deren Anzahl hierzulande in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt hat, wie eine Statista-Auswertung zeigt. Beinahe jede zweite Katze gilt als übergewichtig.

Doch die vielen Mitbewohner muss man erstmal sattbekommen. Zum Beispiel mit Feuchtfutter. "Öko-Test" hat 6 Bio- und 15 konventionelle Feuchtfutter für erwachsene Katzen untersucht. Zu Preisen zwischen 0,53 und 3,72 Euro Futterkosten pro Tag. Alle Produkte sind als Alleinfutter ausgelobt, das heißt, sie müssen auch dann gesund sein, wenn die Katze auf Dauer nichts anderes bekommt. Ein Speziallabor hat die Zusammensetzung des Katzenfutters analysiert und eine Vielzahl von Mineralstoffen, Aminosäuren und Vitaminen bestimmt.

Schlechter als "befriedigend" wurde kein Katzenfutter bewertet. Was in diesen Fällen einer fehlerhaften Nährstoffzusammensetzung geschuldet war. Vor allem zu hohe Gehalte an einzelnen Mineralstoffen und Vitamin A sind dabei die Hauptkritikpunkte des von "Öko-Test" in Auftrag gegebenen ernährungsphysiologischen Gutachtens.

Giftige Schwermetalle nur in Spuren

Giftige Schwermetalle wie Blei und Cadmium, die sich etwa in der wichtigen Katzenfutterzutat Leber anreichern können, hat das beauftragte Labor erfreulicherweise nur in Spuren nachgewiesen. Auch Zucker haben die Anbieter den Futtern nicht zugesetzt. Letzteres ist vor allem deshalb wichtig, da ohnehin beinahe jede zweite Katze hierzulande als übergewichtig gilt.

Unter den Testschlusslichtern finden sich sowohl die günstigen Supermarkt-Eigenmarken "Cat Bonbon Leckere Bissen mit Wild und Pute in Gelee" (Norma, 0.60 Euro) und "Gut & Günstig Hello My Cat Schlemmerhappen mit Forelle" (Edeka, 0,53 Euro) als auch das vergleichsweise teure konventionelle Produkt "Premiere Meat Menu Adult Rind mit Huhn & Kalb" von Fressnapf (1,74 Euro). Auch weitere namhafte Marken wie "Purina Gourmet Gold Feine Pastete mit Truthahn" (1,38 Euro) und "Sheba Sauce Lover mit Huhn" (1,36 Euro) kassieren Notenabzug für die Nährstoffzusammensetzung in ihren Futtern - beiden wurden aber immerhin mit "gut" bewertet.

Preis-Leistungs-Sieger ist das für "sehr gut" befundene "Whiskas mit Lamm in Gelee 1+" für 1,13 Euro. Gefolgt von den ebenfalls mit Bestnote geadelten "Zoo Royal Bio Pastete reich an Rind mit Leber" (1,50 Euro) und "Activa Classic Adult Pastete mit Kalb" (1,79 Euro).