Nasse Wäsche an der Luft zu trocknen verbraucht keinen Strom und schont das Klima. Im Winter allerdings geht die Rechnung nicht mehr auf. Ein effizienter Trockner kann dann Energie sparen und die Arbeit erleichtern. Warentest verrät, welche Geräte was taugen.

Die Stiftung Warentest testet regel­mäßig Wäschetrockner. Für die aktuelle Untersuchung von 16 Geräten wurden ausschließlich moderne Kondensationstrockner mit Wärmepumpe ausgewählt. Geräte ohne Wärmepumpe sind zwar billiger, sie verbrauchen aber deutlich mehr Strom. Und das wirkt sich negativ auf die Energiebilanz und die Umwelteigenschaften aus.

Moderne Geräte recyceln die fürs Trocknen benötigte Wärme. Das spart Energie, da die Trocknerluft insgesamt weniger stark aufgeheizt werden muss. Mitt­lerweile werden kaum noch Trockner ohne diese Energies­part­echnik gekauft. Gute Trockner mit dieser Technologie gibt es mitt­lerweile schon ab rund 400 Euro. Die sparsamen Wäschetrockner sind zu Preisen zwischen 390 und 930 Euro zu haben. Sie haben die Energie-Effizienz­klassen A +, A++ und A+++.

Im Winter Energie sparen

Zwar verbraucht nasse Wäsche an der Luft zu trocknen keinen Strom und schont das Klima. Im Winter geht die Rechnung aber nicht mehr auf. Wird die Wäscheleine in der Wohnung aufgespannt, muss mehr geheizt werden. Vor allem, wenn mehr gelüftet wird, um die Feuchtigkeit aus dem Zimmer zu bekommen und Schimmel vorzubeugen - das treibt die Heizkosten in die Höhe. Ein effizienter Trockner kann daher im Winter Energie sparen. Nicht zuletzt sind die Geräte praktisch für Familien, die große Wäscheberge zu bewältigen haben.

Doch welcher trocknet richtig gut und verbraucht dabei nicht allzu viel Strom? Die meisten Trockner im Test holen die Note "gut". Immer wieder stoßen die Tester aber auch auf Modelle, die wichtige Prüfungen nicht befriedigend meistern. So fanden sie beispiels­weise Trockner, die deutlich länger brauchen als die Konkurrenz oder die Rest­lauf­zeit nicht zuver­lässig anzeigen.

Vielnutzer sollten auf Komfort achten

In den umfassenden Prüfungen der Untersuchung zeigen sich Unterschiede zwischen den Wäschetrock­nern auch beim Komfort. Vor allem Vielnutzer sollten darauf achten, wie einfach sich Flusen- und die Wärmepumpensiebe reinigen lassen oder ob sich das Kondens­wasser auch direkt in einen Abfluss abführen lässt - das erleichtert oder erspart Hand­griffe, die teils nach jedem Trockengang anfallen.

Testsieger ist der AEG "T9ECOWP" ("gut", 2,1). Den vergleichsweise hohen Preis von 705 Euro gleicht er mit geringem Stromverbrauch aus. Ebenfalls sparsam und mit 500 Euro günstig in der Anschaffung ist der Hanseatic "HWT8A3GT" ("gut", 2,5). Preis-Leistungs-Tipp ist der noch lieferbare Beko "DE744RX1" für 440 Euro aus dem Vortest.