Auch bei Körperpflegeprodukten sollte man genau hinsehen, denn in vielen stecken problematische Stoffe. Das gilt auch für Duschgele, wie Öko-Test zeigt. Auch wenn wie zu erwarten Naturkosmetikprodukte am besten abgeschnitten haben im Test, konnte auch ein konventionelles Produkt aus der Drogerie überzeugen.

Für den gelungenen Start in den Tag gehört für viele eine erfrischende Dusche am Morgen dazu. Auch am Abend ist sie bei den aktuell hohen Temperaturen Pflicht. Dabei muss es für die Körperhygiene nicht immer ein teures Produkt aus der Apotheke sein. Das spiegelt sich auch im neuen Öko-Test-Bericht über Duschgele wider. Zwei der getesteten Produkte sind durchgefallen, was unter anderem an problematischen Duftstoffen liegt.

Insgesamt wurden 40 Duschgele, darunter 16 zertifizierte Naturkosmetikprodukte aus Drogerien, Supermärkten und Discountern, eingekauft und getestet. Diese befinden sich in einem Preisrahmen von 0,54 Euro bis 8,69 Euro pro 250 Milliliter.

Naturkosmetik liegt vorne

Ein durchgängig "sehr gutes" Ergebnis konnten die 16 als Naturkosmetik zertifizierten Produkte erzielen, darunter zum Beispiel die Alterra Pflegedusche Bio-Rose (für 1,49 Euro; Preis jeweils pro 250 Milliliter) und Weleda Harmony Aroma-Duschgel, das mit 8,69 Euro teuerste getestete Duschgel. Unter den konventionellen Produkten schaffte "sehr gut" nur ein Produkt, das Balea Natural Beauty Belebendes Duschgel Bio-Hanfsamenöl, was mit 0,95 Euro zu den günstigsten Produkten im Test zählt.



Zudem gab es in den vergangenen Monaten eine positive Entwicklung, denn nur noch drei der getesteten 40 Produkte enthalten synthetische Polymere, die als umweltschädlich eingestuft werden.

Problematische Inhaltsstoffe

Punktabzüge erhalten die Produkte bei Öko-Test, wenn zum Beispiel PEG/PEG-Derivate gefunden werden. Diese können die Haut für Fremdstoffe durchlässig machen. Ähnlich sieht es bei halogenorganischen Verbindungen aus, welche krebserregend seien können. Zudem wurden für gewisse Duftstoffe, die allergische Reaktionen auslösen können, Noten abgezogen, da sie laut Öko-Test für die Hersteller einfach zu ersetzen sind. Viele Anbieter werben damit, ihre Verpackungen aus recyceltem Kunststoff herzustellen. Öko-Test hat auch dies überprüft und bei nicht ausreichendem Rezyklatanteil Punkte abgezogen.

Zehn der getesteten Produkte wurden mit "gut" und "befriedigend" bewertet. Der größte Anteil mit elf Duschgelen wurde mit "ausreichend" bewertet und eins sogar mit "mangelhaft".

Die Schlusslichter im Test sind: