Familien soll geholfen werden, die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten abzufedern - in Form von 100 Euro pro Kind. Das Geld soll nächsten Monat fließen. Was dafür zu tun ist und wer zuerst an der Reihe ist, lesen Sie hier.

Im Rahmen der von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungspakete, um die stark gestiegenen Energie- und Spritpreise für die Bürger zu kompensieren, ist auch ein Kinderbonus vorgesehen. Fragen und Antworten zum Thema.

Wie viel Geld gibt es?

Pro Kind sollen 100 Euro als Einmalbetrag ausgezahlt werden.

Wer bekommt den Zuschuss?

Der Bonus aus dem Entlastungspaket wird an alle Kindergeldberechtigten ausgezahlt, für die Juli 2022 Anspruch auf Kindergeld besteht. Für den Kinderbonus gelten im Wesentlichen die Vorschriften, die auch für das Kindergeld Anwendung finden. Somit gelten bezüglich der Anspruchsvoraussetzungen für den Kinderbonus keine Besonderheiten gegenüber dem Kindergeld.

Muss die Auszahlung beantragt werden?

Der Kinderbonus muss grundsätzlich nicht beantragt werden. Er wird in der Regel automatisch von der zuständigen Familienkasse ausgezahlt. Für Neugeborene, für die bisher weder Kindergeld noch -bonus festgesetzt und ausgezahlt wurde, genügt der schriftliche Antrag auf Kindergeld an die örtliche Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit (BA). Auch für Kinder, die in diesem Jahr geboren wurden oder noch werden, gibt es einen Anspruch auf den Zuschuss. Die BA lässt Familien auf Ihrer Internetseite wissen: "Wenn Sie Kindergeld für Ihr im Jahr 2022 neugeborenes Kind beantragt haben, wird der Kinderbonus 2022 automatisch an Sie ausgezahlt. In bestimmten Fällen werden Kindergeld und Kinderbonus für neugeborene Kinder gemeinsam ausgezahlt." Das Kindergeld kann auch online beantragt werden.

Wann ist das Geld auf dem Konto?

Als Auszahlungstermin für den Kinderbonus gilt nach aktuellem Kenntnisstand der Juli 2022. Das Geld soll in Form einer Einmalzahlung über die Familienkassen, in der Regel nicht zusammen mit dem Kindergeld überwiesen werden. Laut Angaben von RTL erfolgt die Zahlung wenige Tage nach der regulären Kindergeldzahlung im Juli. Wann der Kinderbonus dann auf dem Konto ist, hängt von der Endziffer der Kindergeldnummer ab:

Endziffer 0 am 5. Juli

Endziffer 1 am 6. Juli

Endziffer 2 am 7. Juli

Endziffer 3 am 8. Juli

Endziffer 4 am 11. Juli

Endziffer 5 am 12. Juli



Endziffer 6 am 13. Juli



Endziffer 7 am 15. Juli



Endziffer 8 am 18. Juli



Endziffer 9 am 19. Juli



Spielt das Einkommen der Eltern für die Auszahlung des Kinderbonus eine Rolle?

Nein.

Aber?

Zwar stellt auch der Kinderbonus 2022 kein steuerpflichtiges Einkommen dar, muss aber wie das Kindergeld in die Anlage Kind der Steuererklärung eingetragen werden. Denn bei der Einkommensteuerveranlagung wird der Kinderbonus zusammen mit dem Kindergeld bei der Günstigerprüfung durch das Finanzamt berücksichtigt. Spitzenverdiener sollen derart nach Möglichkeit kaum oder gar nicht von diesem Teil des Entlastungspakets profitieren.