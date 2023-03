EZB hebt Leitzinsen deutlich an Was die satte Zinserhöhung für Verbraucher bedeutet Von Axel Witte

Mit einer erneuten Leitzinserhöhung der EZB um 0,5 auf nunmehr 3,5 Prozentpunkte verbessert sich die Perspektive für Sparer weiter. Im Gegenzug werden aber auch Kredite teurer, was vor allem bei der Immobilienfinanzierung erschreckend zu Buche schlägt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat erneut auf die weiterhin hohen Inflationsraten im Euroraum reagiert und den Leitzins im Euroraum erneut um einen halben Prozentpunkt auf 3,5 Prozent erhöht. Und: Der EZB-Rat stellt weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Die nächste Ratssitzung erfolgt am 4. Mai.

Vor allem Sparer dürfte die bereits sechste Zinserhöhung in Folge freuen. Dennoch relativieren sich die Maßnahmen, wenn bedacht wird, dass die Teuerungsraten in der Eurozone und in Deutschland im Februar dieses Jahres bei geschätzen 8,5 beziehungsweise hierzulande ermittelten 8,7 Prozent lagen. Womit die Zinsen, die es fürs Ersparte zu ergattern gibt, weiterhin real stark negativ sind.

Ungeachtet dessen, ist des einen Freud des anderen Leid, beziehungsweise trifft es oftmals ein und dieselbe Person, denn viele Menschen sind nicht nur Sparer, sondern auch Kreditnehmer.

Darauf, was die Erhöhung der Leitzinsen für Verbraucher bedeutet, haben diverse Vergleichsportale einen kritischen Blick geworfen. Betrachtet wurden die Bereiche Baufinanzierung, Geldanlage, Girokonto und Ratenkredite.

Tages- und Festgeldkonten

Bereits die EZB-Entscheidungen von Juli, September, Oktober, Dezember 2022 und Februar 2023 hatten für steigende Zinsen auf Tagesgeldkonten gesorgt, auch bei neu abgeschlossenen Festgeldern war ein deutlicher Zinsanstieg spürbar. Für ein einjähriges Festgeld mit deutscher Einlagensicherung sind derzeit 2,75 Prozent Zinsen zu holen (Akbank). Bei Geldhäusern in der EU sind es bis zu 3,350 Prozent (Banca Sistema via Weltsparen).

Bei Laufzeiten von drei Jahren gibt es laut FMH-Finanzberatung bis zu 3,528 Prozent (unter anderem Banca Progetto und Banco Portugues de Gestao via Weltsparen). Ohne Vermittler bietet die AKF Bank 3,50 Prozent für drei Jahre. Deutsche Einlagensicherung gibt es für diesen Zeitraum bei der PBB Direkt und der GEFA Bank in Höhe von 3,250 Prozent. Und wer sein Geld aktuell für 10 Jahre entbehren kann, bekommt in Deutschland bis zu 3,50 Prozent Zinsen (PBB Direkt).

Im aktuellen Umfeld können Sparer die Treppenstrategie nutzen. Hierbei liegt nicht das ganze Sparvermögen auf einem einzigen Festgeldkonto, sondern wird mit unterschiedlichen Laufzeiten auf verschiedene Konten aufgeteilt. Flexibilität ist somit im aktuellen Umfeld wichtig, daher sollten Sparer nicht ihr ganzes Vermögen in langfristige Anlagen stecken.

Mit der DKB hat eine der großen deutschen Direktbanken für den 1. April eine Zinserhöhung auf 1 Prozent angekündigt. Die neuen Konditionen werden für Neu- und Bestandskunden gleichermaßen gelten, wie Verivox berichtet. Das Angebot ist allerdings nur für Kunden verfügbar, die auch ein Girokonto bei der Bank führen. Die ING hatte zum 8. März ihre Tagesgeldzinsen für Bestandskunden auf 0,6 Prozent verdoppelt. Neukunden erhalten bei der Bank sogar 2 Prozent - allerdings nur für vier Monate.

Den höchsten Zinssatz bietet derzeit laut FMH die zur spanischen Santander-Gruppe gehörende Openbank. Neukunden bekommen hier 2,55 Prozent Zinsen für ganze sechs Monate auf ihr Tagesgeldguthaben garantiert. Ab dem siebten Monat fällt der Zinssatz allerdings auf 1,00 Prozent pro Jahr.

Nach wie vor profitieren aber längst nicht alle Sparer von der Zinswende. Während an der Marktspitze die Rallye um die höchsten Zinsen immer mehr Fahrt aufnimmt, bieten knapp die Hälfte aller Banken noch immer gar keine Verzinsung auf dem Tagesgeldkonto. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Verivox-Auswertung von 661 Banken und Sparkassen. Insbesondere im regionalen Sektor, also bei den örtlichen Sparkassen sowie den genossenschaftlichen Volks- und Raiffeisenbanken ist die Zinswende vielerorts noch nicht abgekommen. Bei den örtlichen Sparkassen liegen die durchschnittlichen Tagesgeldzinsen bei nur 0,15 Prozent. Bundesweit verfügbare Tagesgeldangebote bringen im Schnitt 0,75 Prozent Zinsen. In diesem Segment haben sich die Zinsen seit der ersten EZB-Zinserhöhung mehr als verzehnfacht.

Ratenkredite

Gleichzeitig klettern aber auch die Zinsen bei Verbraucherkrediten in die Höhe. Denn wenn die Festgeldzinsen steigen, werden von jeher auch die Ratenkredite teuer. Unerfreulich aus Sicht der Verbraucher. Hier geht es ebenfalls nach oben, denn die Banken nutzen die Festgeld- und Tagesgeldanlagen zur Refinanzierung von Konsumentenkrediten. Lagen die Zinsen für ein solches Darlehen mit 60 Monaten Laufzeit im Januar 2022 noch bei mittleren 3,70 Prozent, waren es zum Jahresende 2022 bereits 5,95 Prozent. Derzeit liegen sie laut FMH im Schnitt bei 6,59 Prozent für den genannten Zeitraum.

Ein Vergleich der Konditionen lohnt sich aber. Denn die Spanne der Angebote ist sehr groß. Wer genau hinschaut, findet auch Angebote für deutlich unter sechs Prozent. Zum Vergleich: Der Mittelwert der vergangenen 20 Jahre liegt bei 6,53 Prozent.

Das Portal Check24 beobachtete bereits vor der ersten Zinsanhebung im September eine deutlich größere Spanne an vergebenen Zinssätzen. Dies bedeutet, dass Banken Kreditkunden genauer auswählen, insbesondere bei einer knappen Haushaltsrechnung. Was einen Kreditvergleich noch wichtiger macht. Zum Beispiel hier:

Bauzinsen

Vor allem Immobilienkäufer profitierten bei der Finanzierung ihrer Objekte in den vergangenen Jahren von traumhaften Konditionen. Auch wenn das die Nachfrage und - wegen des beschränkten Angebots - die Preise in die Höhe trieb. Doch die Bauzinsen haben sich seit Jahresbeginn 2022 bereits mehr als vervierfacht. Laut FMH liegt der Durchschnittszinssatz für ein Zehn-Jahres-Darlehen derzeit bei knapp über vier Prozent. Und auch fünf Prozent bis Jahresende hält Gründer Max Herbst für im Bereich des Möglichen.

Dabei beeinflusst die EZB-Entscheidung die Bauzinsen nur indirekt. Wichtigster Indikator sind die Zinsen für zehnjährige Bundesanleihen. Denn sie bestimmten maßgeblich die Renditen für Pfandbriefe, die wiederum von Banken für die Refinanzierung von Immobilienkrediten genutzt werden. Check24 hatte sich bereits im September letzten Jahres festgelegt und prognostiziert, dass sich in jedem Fall die durchschnittliche Baufinanzierung bis Ende dieses Jahres massiv verteuert.

Konkret bedeutet die verteuerte Baufinanzierung zu einem effektiven Zinssatz (die Gesamtkosten, die für einen bestimmten Kreditbetrag insgesamt bezahlt werden müssen) von 4,0 Prozent für ein Darlehen über 500.000 Euro einen höheren Zinsaufwand von rund 142.000 Euro bis zum Ende der zehnjährigen Sollzinsbindung. Anfang des Jahres lag der effektive Zinssatz noch bei 0,8 Prozent. Sollte sich die Prognose der FMH bewahrheiten und die Bauzinsen sogar auf fünf Prozent steigen, würde dies den Kredit bei Neuabschlüssen um circa 171.000 Euro verteuern, bei jeweils einer verbleibenden Restschuld von weit über 300.000 Euro. Die monatlichen Belastungen würden sich so auf über 3300 Euro belaufen. Bei drei Prozent Tilgung. Zudem agieren Banken restriktiver bei der Kreditvergabe. Bei laufenden Hypothekenkrediten ändert sich hingegen nichts.

Wer vor der Entscheidung für eine längere oder kürzere Zinsbindung steht, muss daher überlegen, welche Zinsentwicklung er erwartet. Geht man davon aus, dass die Zinsen in fünf Jahren deutlich niedriger sein werden als heute, empfiehlt sich eine kurze Laufzeit. Geht man hingegen davon aus, dass sich die Zinsen eher nach oben bewegen, wäre eine langfristige Absicherung von 20 Jahren sinnvoll. Sicherheit kostet Geld, schafft aber langfristige Gewissheit über die eigene Belastung.

Dispozinsen beim Girokonto

Wer gerade etwas klamm ist, überzieht nicht selten sein Konto und nutzt den Dispokredit, um den Engpass zu überwinden. Was meist keine gute Idee ist. Vor allem in Zeiten steigender Zinsen. Abgesehen davon, steigen auch die Dispozinsen durch die Zinswende, da sich die Geldinstitute am EZB-Leitzins orientieren. So liegt der aktuelle Durchschnittszins eines Dispokredits derzeit laut FMH bei 10,76 Prozent. Der Zins für die Überziehung des Disporahmens beträgt demnach 11,98 Prozent. Abgesehen davon sollte Schuldnern klar sein, dass der Dispokredit zum Girokonto meist der teuerste Kredit der Bank ist. Sie sollten ihn nur ausnahmsweise und für kurze Zeit in Anspruch nehmen.

