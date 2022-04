Was es zum Kinderbonus zu wissen gibt

100 Euro Cash Was es zum Kinderbonus zu wissen gibt

Schnell ausgeben - das Geld verliert an Kaufkraft.

Die gestiegenen Lebenshaltungskosten machen Sorgen. Um Familien zu unterstützen, hat die Bundesregierung den Kinderbonus wiederbelebt. Wer die 100 Euro bekommt, was dafür zu tun ist und wie die Sache steuerlich behandelt wird, lesen Sie hier.

Im Rahmen des von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungspaket für die Bürger ist auch, wie schon während der Corona-Pandemie, ein Kinderbonus enthalten. Dieser soll Familien, neben andern Maßnahmen helfen, die stark gestiegenen Energie- und Spritpreise etwas abzufedern.

Fragen und Antworten zum Thema:

Wie hoch ist der Kinderbonus?

Pro Kind sollen 100 Euro ausgezahlt werden.

Wer bekommt Geld?

Der Bonus wird für alle Kinder gezahlt, für die Juli 2022 Anspruch auf Kindergeld besteht. Für den Kinderbonus gelten im Wesentlichen die Vorschriften, die auch für das Kindergeld Anwendung finden. Somit gelten bezüglich der Anspruchsvoraussetzungen für den Kinderbonus keine Besonderheiten gegenüber dem Kindergeld.

Wann ist das Geld auf dem Konto?

Ausgezahlt werden soll der Betrag eventuell noch im Juli 2022 in Form einer Einmalzahlung über die Familienkassen zusammen mit dem Kindergeld. Wann der Kinderbonus dann auf dem Konto ist, hängt von der Endziffer der Kindergeldnummer ab.

Muss die Auszahlung beantragt werden?

Der Kinderbonus muss grundsätzlich nicht beantragt werden. Er wird in der Regel automatisch von der zuständigen Familienkasse ausgezahlt. Nur in seltenen Ausnahmefällen müssen Sie Ihre Familienkasse kontaktieren, um den Kinderbonus zu erhalten. Für Neugeborene, für die bisher weder Kindergeld noch Kinderbonus festgesetzt und ausgezahlt wurden, genügt der schriftliche Antrag auf Kindergeld an die örtliche Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit.

Spielt das Einkommen der Eltern eine Rolle?

Nein, die Höhe des Einkommens der Empfänger spielt keine Rolle

Aber?

Zwar stellt auch der Kinderbonus 2022 stellt kein steuerpflichtiges Einkommen dar, muss aber wie das Kindergeld in die Anlage Kind der Steuererklärung eingetragen werden. Denn bei der Einkommensteuerveranlagung wird der Kinderbonus zusammen mit dem Kindergeld bei der Günstigerprüfung durch das Finanzamt berücksichtigt. Spitzenverdiener sollen derart nach Möglichkeit kaum oder gar nicht profitieren.