Lohn für fehlende Stunde?: Zeitumstellung - Arbeitnehmer aufgepasst

Seit 1980 wird an der Uhr gedreht - zweimal jährlich, in Form der Zeitumstellung. Dabei ist der eigentliche Nutzen der Maßnahme, das Sparen von Energie, umstritten. Klar ist hingegen, dass das Ereignis für Arbeitnehmer Konsequenzen haben kann.

Am kommenden Sonntag ist es wieder so weit. Dann wird in der gesamten Europäischen Union von Winter- auf Sommerzeit umgestellt. Die Maßnahme ist immer in der letzten Nacht von Samstag auf Sonntag im März fällig. In diesem Jahr passiert dies am 25. des Monats. Kaum schlägt die Stunde zwei Uhr, ist es auch schon drei.

Die Idee dahinter, dass die Tageshelligkeit optimal ausgenutzt und weniger Energie für künstliche Lichterzeugung gebraucht wird, ist allerdings umstritten. Fest steht hingegen, dass die Zeitumstellung die "innere Uhr" durcheinanderbringt. So kann die eine Stunde weniger Schlaf zu Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit, Einschlafproblemen und erhöhter Reizbarkeit führen. Mittlerweile wird deshalb auch über eine Abschaffung der Maßnahme diskutiert.

Bis es so weit ist, müssen aber alle Bewohner in den betroffenen Gebieten damit leben. Insbesondere für Arbeitnehmer können sich aus der Thematik einige Fragen ergeben. So zum Beispiel, wie es sich mit jenen Beschäftigten verhält, die während der Umstellung arbeiten müssen. Auch für sie verkürzt sich die Nacht um eine Stunde und damit auch die Arbeitszeit. Und diese wird dann auch nicht bezahlt, wie der Rechtsschutz des Deutschen Gewerkschaftsbunds weiß. Was aber nur für Menschen relevant ist, die auch nach Stunden bezahlt werden. Wer hingegen einen festen Monatslohn erhält, ist fein raus. Hier ändert sich dann nichts. Außer dass die Nachtschichtzuschläge für die fehlende Stunde entfällt, da diese ja eine wirkliche Erschwernis ausgleichen soll. Und diese besteht ja nicht, wenn nicht gearbeitet wurde.

Abmahnung möglich

Aber immerhin muss die "versäumte Stunde auch nicht nachgearbeitet werden - denn die Pflicht zur Arbeitsleistung ist bezogen auf diese Stunde ersatzlos entfallen. Was allerdings nicht für die Verpflichtung des Arbeitnehmers gilt, auch am Montagmorgen nach der Zeitumstellung pünktlich beim Job zu erscheinen. Vergisst der Beschäftigte also seinen Wecker umzustellen, trägt er dafür die alleinige Verantwortung. Denn entscheidend ist, wer Schuld an der Verspätung hat. Und sei es der eigene Biorhythmus. Der Chef ist in so einem Fall zu einer Abmahnung des Schussels berechtigt.

Da auch in den Medien umfassend auf das Ereignis berichtet wird, können sich Betroffene auch nicht mit Unkenntnis herausreden. Zudem wird ja auch zwei Mal im Jahr an der Uhr gedreht, so dass die veränderten Bedingungen auch kein Novum bedeuten.

Wer dennoch verschläft, sollte wissen, dass es dann die erste Pflicht eines Mitarbeiters ist, seinen Arbeitgeber über die Verspätung schnellstmöglichst zu informieren.

Quelle: n-tv.de