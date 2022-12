Basilikum, Petersilie, Schnittlauch & Co: Kräutermischungen aus der Tiefkühltruhe schmecken fast wie frisch und enthalten Vitamine und Mineralien. Manchmal aber auch Pestizide, Pflanzengifte oder Keime - wie eine Untersuchung von Öko-Test zeigt.

Gesund essen geht auch im Winter. Zum Beispiel, wenn in der Küche Tiefkühlkräuter verwendet werden. Die sind im Eisfach bei entsprechender Bevorratung ganzjährig verfügbar. Die schockgefrorene Ware enthält noch dazu einen Großteil ihres Aromas und auch die meisten Mineralstoffe und Vitamine überstehen das Einfrieren unbeschadet. Und das alles ohne Waschen, Schnippeln oder lästigen Überschuss.

Klingt verlockend, kann also der gefrorene Kräutergarten bedenkenlos übers Essen gestreut werden? Nicht unbedingt, denn in den letzten Jahren machten Tiefkühlkräuter immer wieder wegen Belastungen mit Salmonellen oder anderen Keimen von sich reden. Öko-Test hat dies zum Anlass genommen und 17 tiefgefrorene Kräutermischungen - zu Preisen zwischen 0,43 und 2,45 Euro pro 50 Gramm - zur Untersuchung ins Labor geschickt.

Ergebnis? Insgesamt können die Tester sieben Produkte ohne Einschränkungen mit "sehr gut" empfehlen, sechs sind immerhin noch "gut". Von zwei Kräutermischungen rät Öko-Test allerdings komplett ab: Die "Edeka Bio 8 Kräuter" und die "Frosta 8-Kräuter" sind mit "mangelhaft" die schlechtesten Produkte im Test. In beiden Produkten wurde das gesundheitsschädliche Pflanzengift, Pyrrolizidinalkaloide (PA), aufgespürt. Und zwar in Gehalten, die Öko-Test als "stark erhöht" einordnet.

Günstige Testsieger

PA sind Schadstoffe, die bestimmte Pflanzen und Pilze bilden, um sich damit vor Fressfeinden zu schützen. Diese sind aber auch für den Menschen gefährlich, denn sie schädigen verschiedene Organe, vor allem die Leber, und können in höheren Dosen sogar zum Absterben von Lebergewebe führen. In Tierversuchen erwiesen sie sich als krebserregend und erbgutschädigend.

Abgesehen davon, wurden in Kräutermischungen aus biologischem Anbau keine Pestizide gefunden. In allen neun konventionellen Produkten hingegen schon. Aber wenigstens nur in Spuren.

Mit "sehr gut" können unter anderem die günstigen Produkte "Bio Bio Kräuter Italienische Art" von Netto, "K-Bio 6-Kräuter" von Kaufland und "Naturgut Bio 6-Kräuter-Mix" von Penny für 0,69 Euro empfohlen werden. Genau wie die "All Seasons 8 Kräuter" von Aldi Nord/Süd für nur 0,57 Euro.