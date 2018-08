Sport

"Etwas Besonderes": Alexander Zverev gewinnt Familien-Duell

Dass im Herren-Tennis zwei Brüder gegeneinander antreten, gibt es nicht oft. Schade eigentlich, wie die Zverev-Brüder finden. In Washington setzte sich Alexander gegen seinen Bruder Mischa Zverev durch. Für beide ein emotionales Spiel.

Der Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev hat das erste Duell auf der ATP-Tour gegen seinen Bruder Mischa (beide Hamburg) für sich entschieden und ist ins Viertelfinale des Turniers in Washington eingezogen. Alexander Zverev gewann nach 1:52 Stunden Spielzeit in zwei Sätzen mit 6:3, 7:5. In der Runde der letzten Acht trifft der 21-Jährige auf den an Nummer sieben gesetzten Japaner Kei Nishikori.

"Es war etwas sehr Besonderes", sagte Alexander Zverev nach dem Spiel. "Wer kann schon sagen, dass er bei einem der größten Turniere gegen seinen Bruder gespielt hat? Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal und wir spielen eines Tages mal in einem Finale gegeneinander. Hoffentlich war es das erste Spiel von vielen", sagte er weiter.

Bruder Mischa berichtete von besonderen Emotionen bereits vor dem Spiel, als die beiden nach dem Münzwurf für ein gemeinsames Bild posierten. "Wir kamen zurück und das Publikum hat gejubelt. Ich hatte beinahe Tränen in meinen Augen und habe mich gefragt, was wohl unsere Eltern gerade denken", sagte der 30-Jährige.

Alexander Zverev hatte das dieses Mal mit 2,1 Millionen Dollar dotierte Turnier im Vorjahr gewonnen.

Quelle: n-tv.de