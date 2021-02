Der Abstieg von Radprofi Egan Bernal geht immer weiter. Nachdem der Titelverteidiger bei der letztjährigen Tour de France gewaltig enttäuscht hat, findet die kommende ganz ohne ihn statt. Stattdessen soll der Kolumbianer einen deutschen Rad-Spezialisten herausfordern.

Die Tour de France 2021 wird überraschend ohne den Kolumbianer Egan Bernal, Gesamtsieger des Jahres 2019, stattfinden. Wie Ineos-Grenadiers-Teamchef Dave Brailsford erklärte, werde der Toprennstall bei der 108. Frankreich-Rundfahrt vom 26. Juni bis zum 18. Juli auf den 24 Jahre alten Bernal verzichten und stattdessen auf den Waliser Geraint Thomas, den Tour-Sieger des Jahres 2018, und den Ecuadorianer Richard Carapaz (Giro-Sieger 2019) setzen.

"Mit dem Zeitfahren, den Anstiegen und der Art der Tour ist sie offensichtlich sehr gut für Geraint geeignet", sagte Brailsford. Zudem soll der letztjährige Giro-Gesamtsieger Tao Geoghegan Hart aus Großbritannien sein Debüt bei der Tour geben. "Wir fragten uns: 'Setzen wir alle unsere Top-Fahrer in die Tour ein? Oder sie auf die drei verteilen?'", sagte Brailsford und ergänzte: "Ich denke, das gibt uns eine gute Balance zwischen den Rennen."

Bernal enttäuschte bei Tour 2020

Bernal hatte als Titelverteidiger bei der Tour 2020 enttäuscht, mit anhaltenden Rückenbeschwerden stieg er in der Schlusswoche – weit zurückliegend in der Gesamtwertung - aus. Am vergangenen Mittwoch bestritt Bernal beim französischen Etappenrennen Etoile de Besseges sein erstes Rennen seit der Frankreich-Rundfahrt.

Bernal, der Ineos Grenadiers indes beim Giro d'Italia vom 8. bis zum 30. Mai als Kapitän anführen soll, wird dort mit dem deutschen Rundfahrtspezialisten Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) um das Rosa Trikot kämpfen. Die Italien-Rundfahrt startet am 8. Mai in Turin und endet am 30. Mai traditionell in Mailand.