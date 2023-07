Nach einem Vorfall zwischen Sängerin Britney Spears und einem Sicherheitsmann des Basketballspielers Victor Wembanyama sieht die Polizei von weiteren Schritten ab. Spears hatte beklagt, einen Schlag abbekommen zu haben, als sie ein Foto mit dem Supertalent habe machen wollen.

Aufregung um Basketball-Supertalent Victor Wembanyama: Ein Mitarbeiter seines Sicherheitsdienstes soll Sängerin Britney Spears in Las Vegas ins Gesicht geschlagen haben. Bilder von Überwachungskameras aber entkräften den von Spears erhobenen Vorwurf. Dies teilte die Polizei laut ESPN mit.

Was soll passiert sein? Wembanyama war in Las Vegas auf dem Weg zum Abendessen in ein Restaurant, natürlich erkannten Fans den 2,22-Meter-Riesen der San Antonio Spurs, es bildete sich eine Menschentraube - auch Spears wollte ein Foto mit dem 19 Jahre alten Franzosen. "Ich habe ihm auf die Schulter getippt, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen", schrieb die Popsängerin, 1,63 Meter groß, in den Sozialen Medien: "Seine Sicherheitsleute haben mir dann vor den Augen der Menge einen Schlag ins Gesicht verpasst, ohne sich umzudrehen. Ich wurde fast zu Boden geworfen und meine Brille fiel mir aus dem Gesicht." Ihr Ehemann nannte das Verhalten der Security "gewalttätig" und "außer Kontrolle".

Die Polizei teilte mit, dass die Sicherheitsleute Spears' Hand abgewehrt hätten, die Sängerin habe dabei ihre eigene Hand ins Gesicht bekommen. Ein Mitglied von Wembanyamas Crew habe sich daraufhin bei Spears entschuldigt, Sicherheitskräfte der Künstlerin betonten im Gespräch mit der Polizei, man "bedauere das Missverständnis".

Wembanyama gab an, den Vorfall nicht mitbekommen zu haben. Mit seinen Sicherheitsleuten hätte er besprochen, auf dem Weg ins Restaurant nicht anzuhalten. Eine Person hätte ihn "Sir, Sir" gerufen, diese Person "packte mich von hinten", aber er konnte "nicht sehen, was passierte, weil ich geradeaus ging", sagte Wembanyama: "Ich weiß nicht, mit wie viel Kraft, aber die Sicherheitskräfte schoben sie weg und ich hielt nicht an, um nachzusehen, also ging ich weiter und genoss ein schönes Abendessen."