Letztes Vorrundenspiel für die deutsche Handball-Nationalmannschaft - und es ist eins für das gute Gefühl. Denn dank brasilianischer Vorarbeit nimmt das DHB-Team sicher 3:1-Punkte mit in die Zwischenrunde. Ob Prokops Männer gegen Serbien indes weiter an der Titelform arbeiten? Sie erfahren's in unserem Liveticker. Viel Spaß.

30. Minute, 16:12: Nach einer serbischen Auszeit schickt Bundestrainer Prokop mit Wiencek, Pekeler und Jannik Kohlbacher drei Kreisläufer aufs Parkett. Ist also klar was kommen muss: Ein Rückraumwurf von Wiede. Sie haben's geahnt - die Serben nicht. Halbzeit.

28. Minute, 15:12: Die Serben melden sich mal wieder, Mosic verkürzt auf minus 3.

27. Minute, 15:11: Ballgewinn von Musche. Pass von Musche auf Pekeler. Pekeler fängt, rennt, trifft - schnörkellos.

26. Minute, 14:11: Fabian Wiede mit einer schönen Aktion. Mit Tempo geht der Berliner auf die Deckung, steigt hoch, lässt den Ball dann nochmal ticken, landet, verzögert so und trifft dann souverän.

25. Minute, 13:11: Groetzki mit einer pfiffigen Idee - einen Freiwurf spielt er direkt auf Musche, der gegen aktuell nur vier Serben (auch Drasko Nenadic sitzt nach einem Foul an Fäth) viel Platz (auf links) und Erfolg hat.

24. Minute, 12:11: Ganz bitter für die Serben, die Schiedsrichter ahnden einen Wechselfehler und schicken Mosic für zwei Minuten auf die Bank - Ballbesitz für Deutschland gibt's obendrauf.

23. Minute, 12:11: Heinevetter ist wütend auf seine Vorderleute, die nehmen die Arme nicht hoch und ermöglichen Milic einen freien Wurf aus dem Rückraum, Tor.

22. Minute, 12:10: Wieder rückt Musche ein. Diesmal ist das eine gute Idee, denn er bekommt den Ball am Kreis von Wiede und kann den erfolgreich verwerten.

22. Minute, 11:10: Matthias Musche rückt zu stark ein, wieder hat Radivojevic Platz, diesmal sogar richtig viel - keine Chance für Heinevetter.

Steffen Fäth ist gut im Spiel. (Foto: imago/Jörg Schüler)

21. Minute, 11:9: Fäth? Trifft. Gut.

20. Minute, 10:9: Oha, da fliegt der Ball ganz knapp an Heinevetters Gesicht über den kurzen Pfosten ins Tor, Bodgan Radivojevic hat diese Mischung aus Kunstwerk und Kraft zu verantworten.

18. Minute 10:8: Ivan Mosic muss nach einem Stoßen gegen Fabian Wiede runter, Siebenmeter gibt's obendrauf. Gensheimer darf nochmal ran - und er macht's so, als hätte es den Fehlwurf vorher nicht gegeben. Übrigens: Heinevetter hat bereits sieben Paraden.

18. Minute, 9:8: Gegen 110 km/h kannste nix machen. Heinevetter kassiert 'nen Knaller von Stefan Vujic.

17. Minute, 9:7: Die Serben werfen aktuell sehr viel auf die unteren Ecken des deutschen Tores. Das freut Silvio Heinevetter. Denn in den unteren Ecken ist er ja besonders stark. Was ich sagen will: Heinevetter pariert jetzt fleißig. Eine gute Aktion veredelt Hendrik Pekeler nur sieben Sekunden später über den gegnerischen Kreis.

16. Minute, 8:7: Drux hat richtig Bock, wieder geht er mit Tempo auf das Tor, setzt dann aber völlig überraschend zu einem Hüftwurf an, der schlägt mit 103 km/h ein.

14. Minute, 7:7: Auch wenn wir kein Tor melden - klingt komisch, ist aber so - sollten Sie dies wissen: Uwe Gensheimer verwirft einen Siebenmeter. Seinen zweiten im Turnier.

14. Minute, 7:7: Durchatmen und Strecken, ist gerade Zeit, denn jetzt dauert es doch tatsächlich zwölf Sekunden bis zum erneuten Ausgleich durch Milan Milic.

14. Minute, 7:6: ... und bereits zehn Sekunden später geht Deutschland dank Strobels Tempo wieder in Führung.

14. Minute, 6:6: Jetzt geht's plötzlich im wilden Akkord zur Sache: Ivan Mosic trifft, ...

12. Minute, 6:5: Ilic, Tor - zum Dritten.

11. Minute, 6:4: Drux steigt von ganz weit hinten in die Luft und pfeffert einfach mal drauf los, Vladimir Cupara ist zwar dran, dennoch rutscht der Ball ins Tor. Kurios - zählt trotzdem. Auf der anderen Seite zeigt Heinevetter übrigens seine zweite richtig gute Parade an diesem Abend.

10. Minute, 5:4: Oh, wie schön ist Handball. Tip-Pass von Mittelmann Martin Strobel auf Patrick Wiencek am Kreis. Der Kieler dreht sich wuchtig - und trifft.

9. Minute, 4:4: Auch die Serben müssen auf einen Mann verzichten. Miljan Pusica wird von den Schiedsrichtern für ein hartes Einsteigen bestraft. Patrick Groetzki sieht Gensheimer auf der anderen Seite, der trifft. Natürlich.

7. Minute, 3:4: Foul Drux. Zwei-Minuten-Straf für Drux. Und Siebenmeter. Ilic wackelt einmal, Heinevetter geht mit, Ilic wackelt nochmal und verlädt den deutschen Keeper dann.

7. Minute, 3:3: 91-km/h-Knaller? Vergessen Sie's! Fäth kann's härter. Von halbrechts nagelt er den Ball mit 113 km/h in den Knick.

6. Minute, 2:3: Die Serben dürfen gut ins Spiel starten. Wieder hat ein Serbe im Rückraum ordentlich Platz, den nutzt Stefan Vujic für einen 91-km/h-Knaller.

5. Minute, 2:2: Wieder ein Berliner: Paul Drux bekommt nach einem Ballgewinn von Uwe Gensheimer den Ball, sprintet einmal übers Feld und setzt sich wuchtig gegen drei Serben durch. Im Fallen überwindet er dann auch noch den Keeper der Serben.

3. Minute, 1:2: Klingeling auf der einen Seite, Klingeling auf der anderen Seite, Youngster Franz Semper vom SC DHfK Leipzig trifft über die Mitte.

3. Minute, 0:2: Steffen Fäth scheitert für Deutschland, Nemanja Ilic trifft für Serbien.

2. Minute, 0:1: Mijajlo Marsenic macht den Torauftakt. Er spielt in Berlin (also im Klub) und trifft in Berlin.

1. Minute: Los geht's! Deutschland hat den ersten Ballbesitz. Im Tor steht übrigens zunächst der Berliner Silvio Heinevetter. Eine schöne Geste von Bundestrainer Prokop. Ebenfalls auf dem Parkett:

17.58 Uhr: Der eigentlich verletzte Steffen Weinhold sitzt übrigens in Sportklamotten auf der Bank. Mal gucken, ob das was zu bedeuten hat, oder ob's einfach nur bequemer ist.

17.55 Uhr: Die Mannschaften betreten das Parkett. Der Hallensprecher stellt die Mannschaften vor. Klingt nicht gerade nach einem ruhigen Abend in Berlin. Klingt eher nach einer rauschenden Abschiedsparty, denn ab Samstag geht's ja mit der Zwischenrunde in Köln weiter.

17.50 Uhr: Unterschätzen sollte die deutsche Mannschaft den EM-Zwölften aber nicht. Die Serben sind in einzelnen Spielen immer für eine Überraschung gut. "Sie haben nach dem erneuten Trainerwechsel ein junges, hungriges Team, das über starke Individualität verfügt und über eine hohe Kampfbereitschaft kommt", sagte Bundestrainer Christian Prokop. Zu den Säulen des Teams zählen Mijajlo Marsenic von den Füchsen Berlin und Nemanja Zelenovic von Frisch Auf Göppingen.

17.40 Uhr: Gucken wir mal auf den nächsten Gegner: Serbien kehrte bei der WM nach sechs Jahren wieder auf die ganz große Handball-Bühne zurück - und gab bislang ein ganz schwaches Bild ab, mit drei Punkten aus vier Spielen Den bislang einzigen Sieg holte Serbien im Spiel gegen Korea, doch selbst gegen den krassen Außenseiter stand die runderneuerte Mannschaft von Trainer Nenad Perunicic am Rande einer Blamage. Perunicic bittet die serbische Öffentlichkeit um Geduld beim Neuaufbau. "Wir haben ein sehr junges Team. Wir werden Zeit brauchen, es gibt viele neue Spieler", sagte der ehemalige Bundesligaprofi.

17.30 Uhr: Fangen wir mal mit einer guten Nachricht an (was ja allein bereits eine gute Nachricht ist): Die deutschen Handballer gehen mit 3:1-Punkten in die WM-Hauptrunde. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop profitierte am Nachmittag vom 35:26-Sieg Brasiliens gegen Korea, durch den die Südamerikaner den dritten Platz in der Gruppe A und das Weiterkommen perfekt machten. Deutschland hatte die Brasilianer mit 34:21 bezwungen. Zudem nimmt die DHB-Auswahl das 25:25 gegen Frankreich mit in die nächste WM-Phase. So, damit herzlich Willkommen zu unserem Liveticker für das Spiel gegen Serbien. Ein Spiel also vor allem für das gute Gefühl!