Vizeweltmeister Michael Smith stoppt seine Niederlagenserie in Major-Finals und holt beim Grand Slam of Darts den ersten großen Titel. Der "Bully Boy" setzt sich gegen seinen englischen Landsmann Nathan Aspinall durch, zuvor hatte Smith acht Major-Endspiele verloren.

Im Moment seines größten Darts-Triumphs war der ewige Zweite Michael Smith zum Scherzen aufgelegt. "Ich bin es eigentlich nur gewohnt, die Rede als Finalverlierer zu halten", sagte der 32-jährige Engländer nach dem Finale des Grand Slam of Darts, das Smith mit 16:5 gegen Landsmann Nathan Aspinall am späten Sonntagabend für sich entschieden hatte. Smith, unter anderem Zweiter bei den Weltmeisterschaften 2019 und 2022, beim World Matchplay 2019 und bei der diesjährigen EM, hatte im Halbfinale den Niederländer Raymond van Barneveld ausgeschaltet (16:12). Der zweimalige WM-Halbfinalist Aspinall schlug Luke Humphries aus England (16:12).

Im neunten Anlauf hat der "Bully Boy", wie Smith genannt wird, seinen ersten Major-Titel gewonnen und damit in Wolverhampton seine Mitfavoritenrolle für die WM in London unterstrichen. "Das kann mir niemand mehr nehmen. Das nimmt riesigen Druck von meinen Schultern", sagte Smith. Im einseitigen Endspiel gelangen Smith sieben Breaks gegen seinen überforderten Gegner Aspinall. Der 32-Jährige gewann neben der Eric Bristow Trophy ein Preisgeld von 150.000 Pfund (rund 170.000 Euro).

Nach all den Dramen am Board nun endlich die Erleichterung: "Das werde ich bis Dienstag genießen", bekannte Smith, der in der Weltrangliste als Nummer vier hinter Gerwyn Price aus Wales, den Schotten Peter Wright und Michael van Gerwen aus den Niederlanden rangiert. "Jetzt habe ich diesen großen Titel, also sehen wir mal, wie es weitergeht", fügte Smith an. Martin Schindler war als einziger deutscher Teilnehmer nach der Gruppenphase mit einem Sieg und zwei Niederlagen ausgeschieden. Doch das Highlight des Jahres steht bereits vor der Tür: Die WM beginnt am 15. Dezember. Neben Schindler sind Gabriel Clemens und Florian Hempel dabei.