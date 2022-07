Vivianne Miedema ist die perfekt funktionierende Tormaschine der niederländischen Nationalmannschaft. In der Heimat gibt es eine Serie von Kindercomics über "Vivianne voetbalt". Ihre Zahlen im Nationaltrikot haben historische Dimensionen - deswegen lasten alle Hoffnungen auf ihr.

Vivianne Miedema hat nicht nur ihren Platz in der Oranje-Fußballhistorie schon sicher, man findet sie auch in den Regalen der niederländischen Buchhandlungen. Der Rekordtorschützin der Nationalmannschaft ist bereits Teil einer Serie von Kindercomics ("Vivianne voetbalt") - und das bereits mit 25 Jahren. Doch jetzt soll die beliebte Starstürmerin die Niederlande bei der EM in England erst einmal zum zweiten Titel in Folge führen. Auf ihren 175 Zentimetern lasten die Erwartungen einer ganzen Nation. Zum Auftakt der EM am Samstag in Gruppe C trifft der Titelverteidiger in Sheffield auf Schweden (21 Uhr).

"Sie ist eine der talentiertesten Spielerinnen, die ich je mit eigenen Augen gesehen habe", sagte Oranje-Trainer Mark Parsons der französischen Nachrichtenagentur AFP: "Was sie so besonders macht, ist, dass sie den Fußball versteht, den Fußball durchschaut und ständig an die Vorteile denkt, die sie aus jeder Situation ziehen kann." Seit ihrem Nationalmannschaftsdebüt 2013 im Alter von 17 Jahren gelangen Miedema, die von allen nur liebevoll "Viv" genannt wird, 94 Tore in 111 Spielen - das ist Rekord und um Längen mehr, als Robin van Persie (50) als Bestmarke bei den Männern zu bieten hat. Bei der letzten EM 2017 war die ehemalige Spielerin von Bayern München dann mit insgesamt vier Treffern maßgeblich am Titel beteiligt, beim 4:2-Finalsieg gegen Dänemark traf sie sogar doppelt. Zudem wurde sie 2019 Vize-Weltmeisterin.

Dass das Turnier nun in ihrer Wahlheimat England stattfindet, sieht Miedema als große Chance. "Für mich wird es sich wie eine EM zu Hause anfühlen", betonte Miedema, die seit 2017 beim FC Arsenal unter Vertrag steht: "Ich hoffe, dass uns das ein bisschen zusätzliche Energie gibt." Die wird es sicherlich brauchen, denn die Mannschaft befindet sich nach dem Abschied von Erfolgstrainerin Sarina Wiegman noch in der Findungsphase. Zwar wurde das letzte Testspiel gegen Finnland (2:0) gewonnen, doch zuvor setzte es für die Mannschaft des noch recht neuen englischen Trainers Parsons (seit 2021 im Amt) gegen England eine deutliche 1:5-Niederlage.

Im eigenen Land blickt man dem Turnier dennoch positiv entgegen und schlug auf dem Ticketmarkt kräftig zu, nur Fans aus England haben mehr Karten erworben. Jetzt liegt es auch an Miedema, ihre eigenen und die Erwartungen der Fans zu erfüllen. Denn für eine erfolgreiche Titelverteidigung wird sicherlich auch sie Tore beisteuern müssen.