Die beiden besten deutschen Schützen rechtfertigen bei der Biathlon-WM das Vertrauen in sie: Franziska Preuß und Erik Lesser laufen in der Single-Mixed-Staffel aufs Podium. Dass der 31-Jährige überhaupt eine Chance bekommt, überrascht viele Kritiker.

Franziska Preuß und Erik Lesser haben bei der Biathlon-WM in Antholz nach einer bärenstarken Leistung in der Single-Mixed-Staffel Silber geholt. Das deutsche Duo musste sich über 2 x 6 + 1,5 Kilometer nur den überragenden Norwegern geschlagen geben. Es war die dritte Medaille für den Deutschen Skiverband in Antholz. Zuvor hatten Denise Herrmann in der Verfolgung und Vanessa Hinz im Einzel Silber gewonnen.

Fix und fertig, aber glücklich. (Foto: dpa)

Norwegen mit Johannes Thingnes Bö und Marte Olsbu Röiseland triumphierte in 34:19,9 Minuten (0 Strafrunden + 6 Nachlader) vor Preuß und Lesser (0+5), die 17,6 Sekunden zurücklagen. Dritter wurde Frankreich (0+4/29,8 Sekunden zurück).

"Unsere besten und schnellsten Schützen"

"Cool, dass es heute so hingehauen hat", sagte Preuß in der ARD. Lesser ergänzte: "Ich bin unfassbar glücklich, dass ich mich nach meiner unfassbar beschissenen Saison so präsentieren konnte." Auch Chef-Bundestrainer Mark Kirchner zeigte sich mehr als zufrieden: "Wir haben unsere beiden besten und schnellsten Schützen ins Rennen geschickt, das war unsere Taktik."

Für Lesser war es der erste WM-Einsatz, nachdem er zuletzt wegen Formschwäche sogar aus dem Weltcupteam gestrichen worden war. Er war während der Saison auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht in Form gekommen und wurde sogar in den zweitklassigen IBU-Cup hinuntergestuft. Dort hatte er noch mal Wettkampfkilometer gesammelt und einen Formanstieg nachgewiesen. Der 31-Jährige rechtfertigte nun das in ihn gesetzte Vertrauen.

Am Freitag ist Ruhetag in Antholz. Die Staffeln am Samstag und die Massenstartrennen am Sonntag schließen die Wettkämpfe in Südtirol ab.