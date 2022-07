(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Gegen den Wildcard-Starter Tim van Rijthoven gerät Djokovic im zweiten Satz mächtig in die Defensive.

Der niederländische Wildcard-Starter van Rijthoven bringt Titelverteidiger Djokovic in der ersten Hälfte ihres Achtelfinals in Wimbledon in Bedrängnis, verpasst aber die Sensation. Djokovic trifft im Viertelfinale beim Rasen-Klassiker nun auf einen, der in seinem Achtelfinale eine kleine Sensation abliefert.

Titelverteidiger Novak Djokovic hat zum 13. Mal in seiner Karriere das Viertelfinale beim Rasen-Klassiker in Wimbledon erreicht. Der 35 Jahre alte Serbe verhinderte auf dem Centre Court durch das 6:2, 4:6, 6:1, 6:2 gegen Tim van Rijthoven eine Sensation. Sein niederländischer Gegner war nach seinem Turniersieg in 's-Hertogenbosch nur mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen. Nach dem überraschenden Verlust des zweiten Satzes fand Djokovic schnell zu seiner Souveränität zurück.

Der 20-malige Grand-Slam-Turniersieger strebt weiter seinem siebten Wimbledon-Titel entgegen und trifft in der Runde der besten Acht nun auf den Südtiroler Jannik Sinner. Der 20-Jährige bezwang im Duell der Jungstars den an Nummer fünf gesetzten Spanier Carlos Alcaraz mit 6:1, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3 und steht das erste Mal im Wimbledon-Viertelfinale. Der 19 Jahre alte Sandplatz-Spezialist Alcaraz hatte im Turnier unter anderen die beiden deutschen Tennisprofis Jan-Lennard Struff und Oscar Otte bezwungen.

Zudem erreichten der Brite Cameron Norrie und David Goffin aus Belgien das Viertelfinale. Der an Nummer neun gesetzte Norrie setzte sich gegen Tommy Paul aus den USA mit 6:4, 7:5, 6:4 durch. Als ungesetzter Spieler rang Goffin den Amerikaner Frances Tiafoe mit 7:6 (7:3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5 nieder.

Venus Williams fliegt im Doppel raus

Altstar Venus Williams ist bei ihrem Tennis-Comeback im Mixed-Doppel von Wimbledon unterdessen im Achtelfinale ausgeschieden. Die 42 Jahre alte Amerikanerin verlor am Sonntag an der Seite des Briten Jamie Murray gegen dessen Landsleute Jonny O'Mara und Alicia Barnett mit 6:3, 4:6, 6:7 (16:18). Williams hatte zuletzt Ende August des vorigen Jahres ein Einzel auf der WTA-Tour absolviert. Sie gewann in ihrer Karriere bei Grand-Slam-Turnieren sieben Einzeltitel, 14 Doppeltitel und zweimal im Mixed.

Ihre Schwester Serena hatte am Dienstag nach einjähriger Verletzungspause ihr Einzel-Comeback gefeiert. Die 40-Jährige war aber in der ersten Runde in drei Sätzen gegen die Französin Harmony Tan ausgeschieden.