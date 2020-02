Duplantis - nächster Weltrekord am Sonntag?

"Verpassen Sie es nicht" Duplantis - nächster Weltrekord am Sonntag?

In Lievin übersprang Armand Duplantis mal "nur" 6,07 Meter.

Gewonnen hat er, aber das reicht Armand Duplantnis nicht. Das Top-Talent, das den Stabhochsprung-Weltrekord in acht Tagen zweimal verbessert hatte, strebt weiter nach unerreichten Höhen. Nach einem kleinen "Rückschlag" kündigt der Schwede wieder Großes an.

Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis musste sich nach seinem verpassten Coup fast schon entschuldigen. "Meine Beine waren müde. Ich kann nicht bei jedem Meeting Weltrekord springen", sagte der 20 Jahre alte Schwede nach dem World-Indoor-Meeting im nordfranzösischen Lievin.

Nach zuvor übersprungenen 6,07 Meter war er dreimal an 6,19 Meter gescheitert. Es wäre seine dritte Höchstmarke binnen elf Tagen gewesen. Doch das Ausnahmetalent zeigte menschliche Züge. "Irgendwie haben mich meine Beine nach den 6,07 Meter verlassen. Ich hatte nicht mehr die Geschwindigkeit", sagte Duplantis, der den namhaft besetzten Wettbewerb dennoch dominierte. 17 Zentimeter lag er am Ende vor dem amerikanischen Weltmeister Sam Kendricks (5,90 Meter).

Am 8. Februar hatte Duplantis im polnischen Torun 6,17 Meter übersprungen und damit dem Franzosen Renaud Lavillenie die sechs Jahre alte Bestmarke um einen Zentimeter entrissen. Am vergangenen Samstag nahm das Jahrhundert-Talent in Glasgow dann 6,18 Meter im ersten Versuch.

Bis zu seinem nächsten Auftritt hat der Europameister ein paar Tage zur Erholung. Im französischen Clermont-Ferrand trifft sich am Sonntag die komplette Stabhochsprung-Elite. "Dann werde ich wieder genug Energie haben, alle guten Springer werden da sein", sagte Duplantis und kündigte schon wieder Großes an: "Wir springen dort immer gut, es ist eine wirklich gute Anlage. Ich kann nichts versprechen, aber ich weiß, dass sie es sehen wollen. Verpassen Sie es nicht."