Der Brasilianer Joao Sousa ist einer der erfolgreichsten Tennisprofis seines Landes, in seiner Vita steht sogar ein historisches Match. Jetzt ist die Karriere des einstigen Weltklasseprofis beendet: Souza ist ein Sportbetrüger.

Der frühere brasilianische Tennisprofi Joao Souza ist wegen Spielmanipulation zu einer lebenslangen Sperre und einer Geldstrafe in Höhe von 200.000 Dollar verurteilt worden. Wie die unabhängige Tennis-Untersuchungsbehörde (TIU) am Samstag mitteilte, werden dem einstigen Weltranglisten-69. zahlreiche Verstöße gegen das Anti-Korruptionsprogramm zur Last gelegt.

Der 31-Jährige habe Bestechungsversuche nicht gemeldet, nicht in vollem Umfang bei den Untersuchungen kooperiert und sogar Beweise vernichtet und zudem Spieler dazu angestiftet, nicht ihre stärkste Leistung zu zeigen. Die Verstöße seien während der vierjährigen Untersuchung bei zweit- und drittklassigen Turnieren in Brasilien, Mexiko, den USA und Tschechien festgestellt worden. Souza war wegen der Vorwürfe bereits am 29. März vergangenen Jahres vorläufig gesperrt worden, nach einem erfolgreichen Einspruch kurzzeitig wieder spielberechtigt und seit dem 19. April 2019 erneut suspendiert.

Er war zuletzt die Nummer 742 der Welt und hatte 2015 sportlich für Aufsehen gesorgt, als er das bis dahin längste Match der Davis-Cup-Geschichte nach 6:42 Stunden mit 13:15 im fünften Satz gegen den Argentinier Leonardo Mayer verlor.

Manipulation oft "die letzte Chance"

"Ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute einfach verzweifelt sind und es ihre letzte Chance ist, noch weiter Tennis zu spielen", sagte der deutsche Tennisprofi Dominik Koepfer kürzlich. Vielen Spielern würden die finanziellen Möglichkeiten fehlen, um sich als Tennisprofi etablieren zu können.

Wettmanipulationen sind vor allem auf unterklassigen Turnieren der Challenger- und Future-Ebene ein Problem. Bei unterklassigen Turnieren mit niedrigen Preisgeldern selbst für die Gewinner sei es in den ersten Jahren "eigentlich unmöglich, die Reisekosten und alles zu begleichen", sagte der ehemalige College-Spieler Koepfer. "Ich hatte Glück, dass ich die Unterstützung von meinen Eltern und von der Uni hatte. Das hat nicht jeder." Er selbst sei bisher nie auf Wetten angesprochen worden.