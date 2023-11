Für die Raiders rund um den Stuttgarter Jakob Johnson läuft die bisherige Saison enttäuschend. Der Besitzer des Teams zieht nun die Reißleine und wirft Coach sowie General Manager raus. Es ist die erste Trainerentlassung der bisherigen Spielzeit.

Die NFL hat ihre erste Trainerentlassung: Die Las Vegas Raiders haben sich von Chefcoach Josh McDaniels getrennt. Das teilte das Team der amerikanischen Football-Liga am Dienstag mit. Auch General Manager Dave Ziegler musste einen Tag nach der 14:26-Niederlage gegen die Detroit Lions mit dem erneut starken Amon-Ra St. Brown gehen.

"Nach reiflicher Überlegung, was die Raiders brauchen, um voranzukommen, habe ich beschlossen, mich von Josh und Dave zu trennen", sagte Eigentümer Mark Davis in einer Erklärung. Wer die Raiders, die am Sonntag gegen die New York Giants antreten, als Interimstrainer übernehmen wird, ist noch offen. Laut "ESPN"-Informationen könnte Linebacker-Coach Antonio Pierce übernehmen.

Ein Star-Empfänger ohne Empfang

Den Raiders um den Stuttgarter Jakob Johnson droht die nächste enttäuschende NFL-Saison, fünf von acht Spielen haben sie bisher verloren. Sie kommen auch mit dem neuen Quarterback Jimmy Garoppolo offensiv überhaupt nicht ins Rollen. Star-Passempfänger Davante Adams hatte gegen Detroit nur einen Fang über sieben Yards. Die sechs weiteren Würfe in seine Richtung kamen nicht an.

McDaniels und Ziegler waren im Januar 2022 eingestellt worden. Sie übernahmen das Team, nachdem es 2021 völlig überraschend die Playoffs erreicht hatte. Besitzer Davis sagte laut "ESPN" damals, dass die Raiders unter McDaniels und Ziegler den "nächsten Schritt" gehen sollten. Stattdessen legten beide saisonübergreifend eine Bilanz von 9-16 hin, ohne Playoff-Teilnahme.

Für McDaniels ist es bereits die zweite gescheiterte Head-Coach-Position, nachdem er die Denver Broncos von 2009 bis 2010 trainiert hatte und auch dort im Laufe seiner zweiten Saison bereits entlassen worden war. Wie damals hatte er sich auch dieses Mal vom etablierten Quarterback getrennt und einen neuen installiert, der nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat.

Für die NFL ist es die erste Trainerentlassung der bisherigen Saison. Üblicherweise gibt es die meisten Rauswürfe am berüchtigten "Black Monday", dem ersten Montag nach dem Ende der regulären Saison und vor Beginn der Playoffs. In dieser Spielzeit ist das der 8. Januar 2024.