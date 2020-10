Als Anschieber gewinnt er die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver. Er wird Europa- und Weltmeister, nun ist er tot: Der ehemalige deutsche Bobfahrer Richard Adjei ist im Alter von 37 Jahren gestorben. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Der frühere deutsche Bobfahrer Richard Adjei ist im Alter von 37 Jahren gestorben. Das gab sein Bruder Jason bei Facebook bekannt. Als Anschieber hatte der einstige Footballprofi bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver mit Pilot Thomas Florschütz Silber im Zweierbob geholt. 2011 feierte Adjei mit Manuel Machata im Vierer den EM- und WM-Titel.

"Leider ist Richard Adjei gestern Abend im Alter von 37 Jahren in den Armen seiner Frau und mir von uns gegangen", schrieb Jason Adjei: "Seine Frau hat ihm alle Liebe dieser Welt bei seinem letzten Weg gegeben." Zur Todesursache ist nichts bekannt.

Die Rodel-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt verabschiedeten sich bei Instagram von Adjei. "Wir werden dich immer in Erinnerung behalten und wünschen deiner Familie viel Kraft", hieß es im Posting. Der gebürtige Düsseldorfer Adjei hatte von 2004 bis 2006 in seiner Heimatstadt als Linebacker in der NFL Europe für Rhein Fire gespielt.