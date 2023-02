Tom Brady macht Schluss und dieses Mal soll es endgültig sein. Sein Ex-Klub New England Patriots will das nicht einfach so hinnehmen und dem Quarterback-Superstar noch einen finalen Vertrag anbieten, dieser soll allerdings eher symbolischen Wert haben.

Die New England Patriots aus der NFL wollen Klubidol Tom Brady nach dessen Rücktritt einen Eintagesvertrag anbieten. "Ich werde es morgen machen", wurde Klubbesitzer Robert Kraft auf der Homepage der Franchise zitiert. Brady, der New England als Quarterback zu sechs Super-Bowl-Triumphen führte, könnte damit seine Karriere rein offiziell als "Patriot" beenden. "Nicht nur ich will es, unsere Fans schreien danach", sagte Kraft zum Vertragsangebot: "Für uns war er immer ein Patriot und wird es immer sein. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um ihn zurückzuholen, damit er unterschreibt."

Der 45 Jahre alte Brady hatte seine Karriere am Mittwoch nach 23 NFL-Jahren beendet, zuletzt stand er für drei Spielzeiten bei den Tampa Bay Buccaneers unter Vertrag. 2021 holt er mit dem Team aus Florida den Titel, doch den Großteil seiner Laufbahn verbrachte er in Foxborough. Bereits nach dem Aus in der vergangenen Saison hatte Brady seine unvergleichliche Karriere für beendet erklärt. 40 Tage später änderte er völlig überraschend seine Meinung aber und entschied sich für ein weiteres Jahr im Trikot der Buccaneers.

US-Medien hatten zuletzt bereits über das Karriereende spekuliert, aber auch ein Wechsel zu einem anderen Team schien möglich. Unter anderem die San Francisco 49ers waren im Gespräch. Bei der Franchise soll es die Gedankenspiele gegeben haben, Brady für ein Jahr und den ultimativen Anlauf auf den Super-Bowl-Sieg mit dem Lieblingsteam seiner Kindheit zu vereinen.

Brady ist eine Sport-Ikone der USA, es gibt kaum noch Pass-, Sieg- oder Touchdown-Rekorde, die er nicht hält. Berühmt war er als phänomenaler Game-Manager mit Nerven aus Stahl und dem perfekten Gefühl für den Moment. Wie es für ihn mittelfristig weitergeht, ist schon klar: Brady wird bestens bezahlter TV-Experte. Für zehn Jahre zahlt ihm der Sender Fox 375 Millionen US-Dollar.