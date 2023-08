Die Gastgeber aus Japan feiern bei der Basketball-WM einen überraschenden Sieg. In der deutschen Gruppe wird Finnland um Superstar Lauri Markkanen geschlagen. Derweil schreiben die kanadischen Mitfavoriten mit ihrem mannschaftlichen Basketball Geschichte.

Deutschlands letzter Vorrundengegner Finnland ist bei der Basketball-WM auf dem schnellsten Weg gescheitert. Das Team um NBA-Allstar Lauri Markkanen unterlag am zweiten Spieltag überraschend Gastgeber Japan mit 88:98 (46:36) und hat keine Chance mehr auf den Einzug in die Zwischenrunde. Durch die Niederlage der Finnen ist das deutsche Team, das zuvor an gleicher Stelle Australien besiegt hatte (85:82), als Gruppensieger vorzeitig weiter.

Am Dienstag (09.30 Uhr live und kostenfrei bei MagentaSport) kann das Team von Bundestrainer Gordon Herbert mit einem weiteren Erfolg gegen die Finnen die Maximalzahl von drei Siegen in die zweite Gruppenphase mitnehmen. Enorm wichtig, soll der Medaillentraum Wahrheit werden.

Von frenetischen Heimfans in der mit 7374 gut gefüllten Okinawa Arena getragen legte Japan beeindruckend los - und gewann das erste Viertel mit 22:15. Danach sah es lange so aus, als würden die Finnen davonziehen, zur Halbzeit stand ein 10-Punkte-Vorsprung. Im Schlussviertel wendete sich jedoch das Blatt, Japans Topscorer Josh Hawkinson (28 Punkte) überragte und die japanischen Anhänger feierten jeden Korb wie den WM-Titel.

Derweil stellte Mitfavorit Kanada beim 128:73 (66:30) im zweiten Spiel der Gruppe H gegen den Libanon in Jakarta einen Rekord auf. 44 Assists spielten die Nordamerikaner sich beim Kantersieg zu, nie gab es mehr Vorlagen in einem WM-Spiel. Die Kanadier um NBA-Superstar Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City Thunder hatten zuvor zum Auftakt bereits Vize-Europameister Frankreich überraschend deutlich mit 95:65 geschlagen.