Dieser Mann rast allen davon. Und das schon seit Jahren. Francesco Friedrich ist in den Bob-Bahnen dieser Welt eine Klasse für sich - und nun erneut Weltmeister. Sein Gold-Ritual lässt er trotz historischen Coups diesmal jedoch aus.

Francesco Friedrich wirkte etwas verwirrt. "Was wird heute angesteckt?", wollte der 28-Jährige im Zielraum der Bob-Bahn von Whistler am Ende seines rund 25-minütigen Interview-Marathons wissen. Friedrich hatte die Frage eines Reporters nicht ganz verstanden. Sein Anschieber Thorsten Margis gab ihm grinsend das Stichwort "Gerd". Da wusste Friedrich umgehend Bescheid und meinte: "Oh, ne, bei mir heute nicht."

Der Rekordweltmeister fühlte sich zu schlapp für das typische Team-Ritual, das Gerd Leopold einst eingeführt hatte. Der ist nicht nur Friedrichs Heimtrainer beim SC Oberbärenburg, sondern hat sich längst auch in einer anderen Funktion hervorgetan. "Er ist der Zigarrenbeauftragte bei uns. Und er hat schon angekündigt, dass wir gleich wieder ziehen müssen", sagte Bundestrainer René Spies.

Uraltrekord eingestellt

"Wenn wir einen großen Titel holen, dann rauchen wir eine Zigarre - und das wird heute passieren", hatte Leopold unmittelbar nach Friedrichs famoser Schlussfahrt angekündigt. Getreu dem Motto: wer erfolgreich im Eiskanal Gas gibt, der darf auch mal Dampf ablassen. Nun war Francesco Friedrich zwar erneut der Boss der Bob-Bahn, gewann in Whistler zum fünften Mal nacheinander WM-Gold im Zweier und stellte somit den Uraltrekord des Italieners Eugenio Monti ein, der von 1957 bis 1961 alle Zweier-WM-Titel abgeräumt hatte. Doch seine Nase war etwas gerötet und seine Augen wirkten leicht angeschwollen. "Ich glaub', ich bin ein bisschen angeschlagen und deshalb muss ich mich jetzt mal zwei Tage erholen, bis zum Vierer-Training. Denn da wollen wir natürlich auch noch mal angreifen", betonte er.

Im großen Schlitten startet Friedrich ab Freitag - wie auch schon im Zweier - als Titelverteidiger, Olympiasieger und Weltcupsieger. Aber all das muss bei ihm mittlerweile gar nicht mehr extra erwähnt werden. Im Gegenteil. Es ist einfacher und auf jeden Fall zeitsparender, aufzuzählen, welchen Titel der Sachse derzeit nicht hält. Mitte Januar musste sich der Dauersieger mal mit EM-Bronze im großen Schlitten begnügen.

"Einfach ein Wettkampftyp"

Vor etwas mehr als einem Jahr hatte sich Friedrich bei den Winterspielen in Pyeongchang den Olympiasieg noch mit Justin Kripps geteilt. Diesmal fuhr er dem Kanadier einfach davon - noch dazu auf dessen Hausbahn. "Sensationell. Er ruft die Leistung ab, wenn er sie abrufen muss. Er ist einfach ein Wettkampftyp", meinte Leopold. Dabei war der WM-Auftakt gar nicht nach Friedrichs Vorstellungen verlaufen. Eine unsaubere Fahrt, viel zu viele Bandenkontakte. Sein Pilot sei nach dem ersten Lauf "stinksauer" gewesen, sagte Margis. "Da habe ich ihm gesagt, guck’ mal, trotz dieser Mistfahrt sind wir nur sieben Hundertstel zurück", so der Anschieber weiter.

Jene sieben Hundertstel Rückstand auf Kripps verwandelte das deutsche Duo in den anschließenden drei Durchgängen in einen Vorsprung von 59/100. Allein im vierten und letzten Lauf war Friedrich 34/100 schneller als Kripps, im Hochgeschwindigkeitssport eine Ewigkeit. Dabei hätte er sich bei seinem Polster von 27/100 eine kontrollierte Fahrt erlauben können. Doch Friedrich fuhr voll auf Angriff und schloss den Wettkampf nach 51,02 Sekunden mit dem schnellsten seiner vier Läufe ab. "Wir haben hier vieles über den Start gemacht, wollten dann aber auch noch mal zeigen, dass wir auch in der Bahn die Schnellsten sind", sagt er.

Im Zweier unbesiegt durch die Saison

Mit WM-Gold rundete Friedrich in Whistler seine perfekte Saison ab. (Foto: AP)

Wenn René Spies über seinen Vorzeigefahrer redet, spricht er von einem Athleten, der "in jedem Detail professionell" sei. "Mehr als jeder andere. Das hat man auch in dieser Weltcup-Saison gesehen", so Spies. Seit Anfang Dezember war die Bob-Elite in sechs Ländern und auf zwei Kontinenten unterwegs. Es gab acht Weltcup-Rennen auf acht Bahnen - angefangen vom lettischen Sigulda bis ins kanadische Calgary. Aber es gab im Zweier überall denselben Sieger: Francesco Friedrich. Und zum Abschluss des Winters konnte er seine Saison nun mit dem WM-Titel auf der Hausbahn seines größten Kontrahenten krönen. Dabei gilt der Eiskanal in Whistler als schnellster und somit schwierigster der Welt. Justin Kripps kennt alle 16 Kurven, ihre An- und Ausfahrten wie kein anderer. Doch selbst er war im Training gestürzt.

"Auf dieser Bahn muss alles passen. Das ist keine einfache Rutsche, sondern hier geht es mit 150 km/h durch eine der engsten und schwierigsten Passagen der Welt", betont Friedrich. Er und Margis hätten einfach bewiesen, dass sie die zu Schlagenden und die Gejagten seien, resümierte der Sachse. Und er hoffe und denke, so Friedrich, dass beide dies noch "so ein paar Jahre weitermachen können." Sein Fernziel sind die Winterspiele 2022 in Peking. Doch Friedrich blickt auch auf das kommende Jahr voraus. Dann wird die WM in Altenberg ausgetragen, auf seiner Heimbahn. Und dort will er mit dem dann sechsten Titel nacheinander alleiniger WM-Rekordchampion im Zweier werden.