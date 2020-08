Nächster Sieg, ein Allzeitrekord für die meisten Podestplätze und Michael Schumachers Rekord der meisten F1-Siege fest im Visier: Lewis Hamilton bringt die internationale Presse ob seiner Überlegenheit zum Staunen. Auch Vettel erntet Anerkennung - für eine Fahrt in die Punkte.

Italien

"Corriere dello Sport": Für Ferrari ein Desaster ohne Ende. Charles Leclerc muss sich wegen mechanischer Probleme zurückziehen. Die ständigen Schwierigkeiten demütigen das Talent des Monegassen, während Vettel wieder Licht sieht: Sein siebter Platz ist für Ferrari ein Trost.

"La Repubblica": König Hamilton erobert seinen Thron zurück, während Ferrari weiterhin im Dunkeln tappt. Vettel hat zuletzt einiges getan, um kritisiert zu werden, doch dieses Mal kämpft er tapfer. Sein siebter Platz ist für Ferrari ein Lichtschimmer.

"Gazzetta dello Sport": Herrscher Hamilton ist ohne Rivalen. Noch drei Siege fehlen bis zu den 91 Erfolgen Michael Schumachers - er steht einen Schritt vor der Spitze des Mount Everest, die noch vor Kurzem unerreichbar schien. Jetzt kann die Diskussion beginnen, wer der Größte Formel-1-Fahrer der Geschichte ist.

"Corriere della Sera": Leclerc in den Händen eines unberechenbaren und instabilen Autos. Die Langsamkeit seines Boliden ist eine schwere Last für einen talentierten Piloten wie Leclerc. Zwischen Ferrari und Vettel wird der Bruch immer tiefer.

Großbritannien

"The Guardian": Lewis Hamilton und Mercedes mögen in der letzten Runde in Silverstone ins Wanken geraten sein, aber sein Sieg beim Großen Preis von Spanien war eine ebenso vernichtende Zurschaustellung von Überlegenheit, wie er sie die ganze Saison über abgeliefert hat. Das war der Weltmeister in seinem Element, mit einer solchen Kontrolle, Präzision und Geschwindigkeit war er auf einem anderen Niveau als seine Rivalen.

"Daily Mail": Lewis Hamilton hat Michael Schumacher nach dem Sieg beim Großen Preis von Spanien am Sonntag mit Blick auf die meisten Podestplätze in der F1-Geschichte überholt. Der sechsmalige Weltmeister setzte seinen guten Saisonstart mit einem Sieg in Spanien fort und beendete das Rennen mit einem komfortablen Vorsprung von 24 Sekunden auf den Zweitplatzierten Max Verstappen. Das Ergebnis war der 156. Grand-Prix-Podestplatz seiner Karriere in nur 256 Rennen, während Schumacher in seiner Karriere nur 155 Podestplätze erzielte.

"The Sun": Lewis Hamilton hat nach seinem vernichtenden Sieg in Spanien einen neuen Rekord für die meisten Podestplätzein der Geschichte der Formel 1 aufgestellt. Hamilton führte vom Start bis zur Zielflagge mit einer souveränen Leistung zum 88. Sieg seiner Karriere.

Spanien

"Marca": Lewis Hamilton dominierte den Großen Preis von Spanien von Anfang bis Ende und erzielte seinen 88. F1-Sieg. Damit lag er nur drei Siege hinter den 91 von Michael Schumacher und festigte seine Führung in der Weltmeisterschaft, bei der er 37 Punkte vor Max Verstappen führt, der im heutigen Rennen zwar Zweiter war, aber stets mit großem Abstand.

"Mundo Deportivo": Lewis Hamilton erzielte an diesem Sonntag im spanischen F1-GP seinen 88. Sieg in der Formel 1, ist damit nur drei Siege von Michael Schumachers historischem Rekord entfernt. Der britische Pilot tat dies mit einer großen Überlegenheit gegenüber Verstappen und Bottas (...).

Österreich

"Kronen Zeitung": Karriere-Sieg Nummer 88 für Lewis Hamilton! Der britische Weltmeister zeigte sich beim zweiten Grand Prix in Barcelona humorlos und feierte einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg.(...) Bei den Podestplätzen ist Hamilton schon die Nummer eins. Mit seinem Sieg überholte er in dieser Statistik Schumacher (156 Platzierungen in den Top drei gegenüber 155). Nur noch drei Grand-Prix-Erfolge trennen Hamilton von Rekordhalter Michael Schumacher, der Deutsche Rekordweltmeister hat 91 Rennen gewonnen.

"Kurier": Ein Formel-1-Grand-Prix der Rekorde in Barcelona. Lewis Hamilton ist nach seinem Sieg der Pilot mit den meisten Podestplätzen. (...) Das sechste Saisonrennen war eines der langweiligeren Sorte und endete mit einem Start-Ziel-Sieg von Lewis Hamilton.

Schweiz

"Blick": Hamilton-Show in Barcelona! Der Mercedes-Pilot fährt allen davon und siegt beim 6. GP der Saison überlegen.(...) Wer soll diesen Mann nur stoppen?