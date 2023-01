Der Darts-Weltmeister 2023 heißt Michael Smith. Der "Bully Boy" aus England gewinnt ein fantastisches Finale gegen den Top-Favoriten Michael van Gerwen aus den Niederlanden. Höhepunkt des Endspiels ist das beste Leg, das jemals im Dartsport gespielt worden ist.

Dieser Moment ist für die Ewigkeit: Im zweiten Satz des Endspiels um die Darts-WM feuern Michael van Gerwen und Michael Smith reihenweise in die acht Millimeter schmalen Triple-Felder. 180 van Gerwen. 180 Smith. 177 van Gerwen. 180 Smith. Das alleine sind Zahlen für die Geschichtsbücher. Nach jeweils sechs Darts sind beide Finalisten auf Kurs Neun-Darter, dem perfekten Spiel, selten wie eine Blaue Mauritius.

Die Darts-Weltmeister der PDC seit 1994 1994: Dennis Priestley (England)

1995 bis 2002: Phil Taylor (England)

2003: John Part (Kanada)

2004 bis 2006: Phil Taylor (England)

2007: Raymond van Barneveld (Niederlande)

2008: John Part (Kanada)

2009 und 2010: Phil Taylor (England)

2011 und 2012: Adrian Lewis (England)

2013: Phil Taylor (England)

2014: Michael van Gerwen (Niederlande)

2015 und 2016: Gary Anderson (Schottland)

2017: Michael van Gerwen (Niederlande)

2018: Rob Cross (England)

2019: Michael van Gerwen (Niederlande)

2020: Peter Wright (Schottland)

2021: Gerwyn Price (Wales)

2022: Peter Wright (Schottland)

2023: Michael Smith (England)

Die 3.100 Fans im natürlich ausverkauften Alexandra Palace gehen in diesem Moment so richtig steil. Und wenige Sekunden später steht der alterwührdige "Ally Pally" gefühlt vor dem Abriss, so laut ist es in der Halle, als Michael van Gerwen nur um Millimeter den Neun-Darter auf die Doppel 12 verpasst. Smith gibt seinem Gegner anerkennend die Faust, nur um es dann noch besser zu machen. Dreifach 20. Dreifach 19. Doppel 12. Neun-Darter. In diesem Moment ist der Alexandra Palace ein Ort unfassbarer Ekstase. So laut, als würden mehrere Düsenjets gleichzeitig starten.

Es ist der größte Moment in der Darts-Geschichte. 17 von 18 Darts landen im Triple oder Doppel. Das beste Leg aller Zeiten, das niemals getoppt werden kann. Zwei Neun-Darter in einem Leg sind logischerweise nicht möglich. Klar, wenn der Vorleger, in diesem Fall Michael van Gerwen, den Neuner schafft, hätten die Fans in London das erste Leg mit ausschließlich perfekten Darts live erlebt. Für die Dramatik war es aber so besser.

Für den Ausgang der Partie hatte das beste Leg aller Zeiten keine richtungweisende Bedeutung. Michael Smith kann sich vom favorisierten Michael van Gerwen nämlich erst später im Spiel absetzen. Nach dem 2:3 aus Sicht des Engländers, beginnt Smith seinen Gegner zu dominieren. Vier Sätze in Folge gehen an den Vize-Champion von 2019 (im Finale gegen van Gerwen) und 2022. Zwar gewinnt "Mighty Mike" noch einen Satz zum 4:6, Smith ist aber nicht mehr von seiner Krönung abzuhalten.

van Gerwen und Smith im Rausch

Den ersten Satz hatte Michael van Gerwen etwas glücklich gewonnen, nachdem er im zweiten Leg sieben Darts auf Doppel verpasst, das Leg aber trotzdem noch als Sieger gewonnen hatte. Für Smith war das eine verpasste Chance, Durchgang eins auf seine Seite zu ziehen. Nach dem unfassbaren zweiten Satz inklusive Neun-Darter und Fast-Neun-Darter, spielten die beiden mit Abstand besten Spieler der vergangenen Monate weiter in ihrem Rausch-Modus. Im dritten Satz mit dem besseren Ende für Smith, der nach Satz drei erstmals in Führung ging.

Doch das sollte die letzte Führung für lange Zeit sein. In Satz vier des längsten und wichtigsten Darts-Matches eines Jahres, scheint sich Smith eine Auszeit zu gönnen. Michael van Gerwen fährt den Durchgang entspannt mit 3:0 nach Hause. Der fünfte Durchgang ist dann wieder umkämpft, am Ende ist es "MvG" der den Satz im Entscheidungs-Leg gewinnt. Die Spannung ist in dieser Phase des Spiels greifbar. Gesänge werden immer seltener in der West Hall des Alexandra Palace, wo seit 15 Jahren das größte Darts-Turnier der Welt ausgetragen wird. Von der Party-Atmosphäre der ersten Turniertage ist längst kaum noch etwas übrig. Die Fans sind nicht mit sich selbst beschäftigt, sondern mit dem Spiel.

Für Michael van Gerwen und Michael Smith ist das die größtmögliche Auszeichnung. Zwar können "Mighty Mike" und der "Bully Boy" ihr zeitweise wahnwitzig hohes Niveau - sie stehen zwischenzeitlich bei einem Punkteschnitt von 110 pro Aufnahme - nicht halten. An Dramatik und spielerischer Klasse hat dieses WM-Finale aber längst das legendäre Endspiel zwischen Raymond van Barneveld und Phil Taylor eingeholt.

Smith krallt sich den sechsten Satz mit 3:1, liegt im folgenden Durchgang dann aber schon mit 0:2 hinten. Michael van Gerwen ist dabei, sich scheinbar entspannt die erneute Führung zu sichern. Doch dann nimmt das Drama seinen Lauf. Der Weltmeister von 2014, 2017 und 2019 lässt Chancen aus, Smith kann den Satz noch in den Decider retten. Und ist dann anders als "MvG" zur Stelle, als es auf die Doppel geht.

TV-Experte verliert Stimme

Das epische Endspiel hat endgültig alles. Acht perfekte Darts, neun perfekte Darts, 180er-Aufnahmen in einer Tour, dramatische Wendungen. Michael Smith und Michael van Gerwen spielen an diesem Abend so gut, dass sie dem ehemaligen WM-Halbfinalisten und heutigen "Sky-Sports"-Kommentator Wayne Mardle die Stimme rauben. Nach Satz sieben wird eilig der zweifache Weltmeister John Part herbeigerufen. "John, wir brauchen dich. Wayne hat seine Stimme verloren", ruft ein Sky-Mitarbeiter durch den Presseraum.

Nicht seine Stimme, dafür aber den Anschluss verliert schließlich Michael van Gerwen. Smith gewinnt den achten Satz mit 3:1, schraubt seine Doppelquote auf starke 50 Prozent hoch. Und kann nachlegen. Mit 3:0 geht auch Durchgang neun klar an den Engländer, der im Turnierverlauf auch die Deutschen Martin Schindler und Gabriel Clemens bezwungen hatte.

Der 32-Jährige ist nun nur noch einen Satz von seinem ersten WM-Titel, 500.000 Pfund Preisgeld und Weltranglistenplatz eins entfernt. Nach einer Extra-Runde (van Gerwen verkürzt auf 4:6), ist es wenige Minuten später soweit: Matchdart Nummer zwei sitzt in der Doppel acht. Michael Smith ist Weltmeister, gewinnt das beste Finale, das der "Ally Pally" je gesehen hat.