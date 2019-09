Die NFL hat ihren ersten Eklat - dabei hat die Football-Saison noch gar nicht richtig begonnen. Antonio Brown provoziert über die sozialen Medien seinen Rauswurf. Nur Stunden später kommen die Meldungen über seinen neuen Klub: Meister New England mit Superstar Tom Brady.

Die Oakland Raiders haben ihren Football-Star Antonio Brown nach zahlreichen Querelen entlassen - noch bevor der 31-Jährige überhaupt ein Spiel für den Klub aus der nordamerikanischen Profiliga NFL absolviert hat. Der Wide Receiver selbst hatte nur Stunden zuvor bei Instagram seine Freistellung gefordert. "Ich bin auf niemanden sauer. Ich bitte nur um die Freiheit, um allen zu beweisen, dass sie falsch liegen", schrieb Brown unter anderem und schloss seinen Post mit: "Entlasst mich @raiders." Dem kamen die Kalifornier am Samstag nur wenig später nach.

Nur sechs Stunden war Brown arbeitslos, dann meldete ESPN, dass er schon einen neuen Klub hat: Niemand Geringeres als NFL-Champion New England Patriots mit Superstar Tom Brady soll es sein. Brown soll sich mit dem Titelverteidiger auf einen Einjahresvertrag über 15 Millionen US-Dollar zuzüglich Handgeld von neun Millionen US-Dollar geeinigt haben. Dabei hatte sich Brown kurz vor seinem Instagram-Posting noch bei seinem Team entschuldigt und Raiders-Coach Jon Gruden plante ihn für das Auftaktspiel am Montagabend gegen die Denver Broncos ein.

Brown war mit General Manager Mike Mayock aneinandergeraten, nachdem es zuvor einige Irritationen gegeben hatte, und Brown daraufhin laut ESPN wegen schädlichen Verhaltens für die Mannschaft mit einer Strafe in Höhe von 215.000 US-Dollar (195.000 Euro) belegt wurde. Damit hätten ihm die Raiders nicht mehr garantierte 30 Millionen Dollar (rund 27,2 Millionen Euro) zahlen müssen. Darauf erklärte Brown in einer Mail an ESPN, dass er "auf keinen Fall" mehr für Oakland spielen werde.

"Ich bin mehr als ein Footballer"

"Du wirst eine Menge Leute anpissen, wenn du anfängst zu tun, was gut für dich ist. Ich habe mein Leben lang dafür gearbeitet zu beweisen, dass das System blind dafür ist, Talente wie mich zu erkennen. Jetzt, wo es jeder sieht, wollen sie mich an das System anpassen, das mich die ganzen Jahre enttäuscht hat", schrieb Brown weiter.

Brown war erst im Sommer von den Pittsburgh Steelers gekommen. Er unterschrieb bei den Kaliforniern einen Vertrag über drei Jahre und 50 Millionen Dollar, 30 Millionen Dollar waren garantiert. Brown verpasste einen Großteil der Saisonvorbereitung. Erst zog er sich in einer Kältekammer Frostbeulen an den Füßen zu. Dann weigerte er sich wochenlang, seinen aus Sicherheitsgründen nicht mehr zugelassenen Helm gegen einen neuen einzutauschen, und fehlte mehrfach beim Training. "Ich bin mehr als ein Footballer, ich bin ein echter Mensch. Hier geht es um mehr als Football", sagte Brown.

Spektakuläre Achse in New England

Bei den New England Patriots wird Brown also künftig Pässe von Tom Brady serviert bekommen. Der gewann bereits sechs Super Bowls und gilt als der beste Spieler aller Zeiten. Der Wechsel von Antonio Brown, der trotz seiner Eskapaden sportlich eine Verstärkung für nahezu jedes Team der Liga ist, ist für den Champion auf dem Weg zur Titelverteidigung ein echter Coup. Der Weg zur nächsten Super-Bowl-Teilnahme ist für die Pats nur wenige Stunden nach der Entlassung von Brown in Oakland ein gutes Stück leichter geworden.

Beim ersten Saisonspiel von Brady und Co in der Nacht auf Montag - ausgerechnet gegen die Pittsburgh Steelers - wird der Neuzugang jedoch noch nicht mitmischen dürfen. Premierengegner der neuen Achse Brady/Brown werden am kommenden Wochenende die Miami Dolphins sein.