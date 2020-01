Karl Geiger liegt vor dem letzten Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen auf Rang drei.

Kostet der Patzer von Innsbruck Karl Geiger den Triumph bei der Vierschanzentournee? Mit 13,3 Punkten Rückstand auf den Führenden Dawid Kubacki geht Deutschlands Top-Springer in den Showdown von Bischofshofen. Gelingt die spektakuläre Aufholjagd? Sie erfahren's bei uns!

16.40 Uhr: Schauen nun mal auf die vier Favoriten in der Tourneewertung. Anfangen tun wir natürlich mit dem aktuellen Spitzenmann, mit dem Polen Dawid Kubacki. Der 29-Jährige ist extrem konstant und sprang bislang in allen drei Wettkämpfen auf das Podest. In Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen wurde er jeweils Dritter, im verrückten Windspringen von Innsbruck belegte er Rang zwei. "Ich konzentriere mich auf meine Sprünge, nicht auf die Gegner", sagte er nach der Qualifikation, die er auf Rang 13 beendete. Kubacki steht aktuell bei 830,7 Punkten.

16.30 Uhr: Alles oder nichts: Deutschlands derzeit besten Skispringer Karl Geiger trennen vor dem letzten Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen 7,38 Meter vom goldenen Adler. Für den Showdown auf der Paul-Außerleitner-Schanze ab 17.15 Uhr kennt der Bayer daher nur noch eine Devise. "Ich gehe All In. Wir werden alles riskieren", sagt er. Neben Geiger haben noch drei weitere Springer Chancen auf dem Titel, damit herzlich Willkommen zu unserem Liveticker! Wir wünschen Ihnen viel Spaß!