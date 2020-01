Karl Geiger liegt vor dem letzten Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen auf Rang drei.

Kostet der Patzer von Innsbruck Karl Geiger den Triumph bei der Vierschanzentournee? Mit 13,3 Punkten Rückstand auf den Führenden Dawid Kubacki geht Deutschlands Top-Springer in den Showdown von Bischofshofen. Gelingt die spektakuläre Aufholjagd? Sie erfahren's bei uns!

18.11 Uhr: Der Local Hero will den Tagessieg, aber reicht das? Quali-Sieger Stefan Kraft gelingen 138 Meter. Sein Rückstand auf Kubacki: 7,4 Punkte. Das ist nicht unmöglich. Sein Gegner Naoki Nakamura reiht sich mit 124 Metern auf Rang 36 ein. Durchgang zwei: verpasst! Und jetzt mal ganz tief durchatmen!

18.08 Uhr: Man, man, man, Daiki Ito ist echt wieder in Form. Der japanische Altmeister setzt 137 Meter in den Schnee und ist damit Zweitbester seines Landes, hinter, Obacht, Yukiya Sato. Sein russischer Duellant Sergej Roman Trofimow landet ganz weit hinten (122 Meter).

18.06 Uhr: Die Polen haben gute Laune! Kubacki führt nicht nur im ersten Durchgang, sondern baut auch seine Gesamtführung aus. Mit 134,5 Meter sorgt Kamil Stoch nun nicht für das nächste Ausrufezeichen, aber er lächelt dennoch. Platz elf und Duellsieg gegen Jewgeni Klimow.

18.04 Uhr: Auch Constantin Schmid ist nicht ganz zufrieden. Der Vierte der Qualifikation landet bei 134,5 Metern und ist vorerst Elfter. Das Duell gegen Stefan Hula (119 Meter) gewinnt er aber natürlich deutlich.

18.02 Uhr: Stephan Leyhe schüttelt den Kopf. Und das zurecht. Er gewinnt seinen Zweikampf gegen Taku Takeuchi (123 Meter) zwar deutlich, aber die Ergebnisse aus dem Training und der Qualifikation von gestern hatten auf mehr hoffen lassen. 132 Meter sind eher nur solide.

18.00 Uhr: In der Probe gestürzt und im Auslauf schon wieder auf dem Bauch (aber hinter der Sturzlinie): Aber 132 Meter von Stefan Huber sind mutig und stark. Wie reagiert Ryoyu Kobayashi? Nicht gut! Nicht gut genug zumindest, um noch um den Titel mitzuspringen. Mit 135,5 Metern und 137,8 Punkten verliert er mächtig an Boden auf Kubacki, auf Geiger und Lindvik.

17.58 Uhr: Peter Prevc segelt auf 136,5 Meter, sein Gegner, Markus Schiffner (Östererich) landet 15,5 Meter früher. Klare Sache.

17.55 Uhr: Mühelos ins Finale springt Johann Andre Forfang. Seine 135,5 Meter bedeuten Rang zehn und einen knackigen Rückstand auf die Topleute. Mit 129 Metern hofft sein Gegner Clemens Aigner, ein weiterer Österreicher, noch aufs Finale.

17.52 Uhr: An Kubacki kommt niemand ran, auch nicht Überflieger Marius Lindvik. Der Doppelsieger von Garmisch und Innsbruck springt auf 139 Meter. Er freut sich gewaltig, verliert aber dennoch auf den Polen. Und auch auf Geiger. 146,5 Punkte bedeuten derzeit Rang drei! Sein Gegner Sondre Ringen ist mit bloß 117 Metern Vorletzter, vor dem Russen Wassiliew.

17.49 Uhr: Solide Vorlage von Sergej Tkachenko, starke Antwort von Daniel Huber. Der Österreicher schafft 135 Meter, der Kasache nur 124 Meter - und tschüss.

17.46 Uhr: Philipp Aschenwald verpatzt die Landung ein wenig, dennoch reichen 136 Meter, um das Duell mit seinem österreichischen Kollegen Clemens Leitner zu gewinnen. Der Youngster darf mit seinen 130 Metern aber noch auf den zweiten Durchgang hoffen.

17.44 Uhr: Antti Aalto hat keine Chance, der Finne bekommt das Duell von Markus Eisenbichler gnadenlos um die Ohren gehauen. 137 Meter stehen für den Deutschen, stark! Und Platz sechs vorübergehend.

17.42 Uhr: Leckofanni, was ein Konter! Kubacki fliegt und fliegt und fliegt und landet bei 143 Meter. Er bekommt dafür 151,6 Punkte und baut den Vorsprung auf Geiger weiter aus. Jetzt liegen schon zehn Meter zwischen dem Polen und dem Deutschen. Kubackis Gegner Cene Prevc landet übrigens bei ebenfalls starken 132 Metern und liegt als bester Loser aktuell auf Rang sechs!

17.40 Uhr: Kein legendärer Sprung der Legende, aber immerhin ein guter: Gregor Schlierenzauer setzt die Skier bei 129 Metern ab, das reicht dem österreichischen Weltcup-Rekordsieger, um den Kanadier Mackenzie Boyd-Clowes locker zu schlagen.

17.38 Uhr: Kurzes Durchatmen im Kampf um den goldenen Adler: Yukiya Sato schlägt Manuel Fettner, der nur noch im B-Team der Österreicher springt. Der Japaner landet übrigens bei starken 139 Metern.

17.36 Uhr: Wow, wow, wow, bei ruhigen Verhältnissen und wenig Geschwindigkeit aus Luke acht knallt Geiger 140 Meter in den Schnee. Dreimal gibt's für diesen Super-Sprung die Note 19,5 (Höchstnote ist 20). Das ist mal 'ne Ansage im Kampf um die Gesamtwertung! In der Zwischenwertung liegt er auf Platz eins, 4,7 Punkte vor Prevc!

17.35 Uhr: Die Vorlage von Simon Ammann sollte für Geiger kein Problem sein, 121 Meter stehen für den Schweizer auf dem Tableau.

17.33 Uhr: Erste Stimmungspille für die Österreicher: Michael Hayböck gewinnt sein Duell gegen den russischen Altmeister Dimitri Wassiliew mit 131 Metern und wird gefeiert. Das war gut, aber nicht sehr gut. Das weiß auch Hayböck. Im nächsten Duell kommt Geiger!

17.31 Uhr: Ganz souveräne Leistung von Pius Paschke. Mit einem Sprung von 126 Metern gewinnt er das Duell gegen den Schweizer Gregor Deschwanden (118,5 Meter) ohne Probleme. Eine gute Position für den zweiten Durchgang bietet der Sprung des ersten Deutschen aber nicht.

17.29 Uhr: Und schon wieder zwei Norweger im direkten Duell. Auf den Scherz von gerade verzichten wir. Die nüchterne Nachricht: Daniel André Tande springt starke 137,5 Meter und damit 4,5 Meter weiter als Robert Johansson. Der aber hat gute Karten über die Loser-Wertung.

17.27 Uhr: Wow, was für ein Pfund von Domen Prevc! Aus der schwierigen Luke acht schraubt er 140 Meter in den Schnee. Das war sein bester Sprung in dieser Saison und natürlich die Führung und natürlich die Qualifikation für Durchgang zwei. Sein Gegner, der Japaner Keiichi Sato, landet "nur" bei 125 Metern.

17.25 Uhr: Norwegischer Sieger im norwegischen Duell (kleiner Scherz): Anders Haare kontert die 120-Meter-Vorlage seines Kollegen Robin Pedersen mit eigenen 125 Metern erfolgreich.

17.23 Uhr: Was für ein Zielspringen aktuell: Maciej Kot legt 126 Meter vor, Junshiro Kobayashi, der Bruder des Top-Mannes Ryoyu, schafft 127 Meter. Der Japaner bekommt auch die besseren Noten, deswegen: The Winner is Kobayashi. Ein Omen für später?

17.21 Uhr: Der Schweizer Kilian Peier sorgt für die bisherige Bestweite: Er landet bei 128 Metern. Sein Gegner Anze Lanisek springt zwei Meter kürzer und verliert das Duell. Trostpflaster: Der Slowene übernimmt die Führung auf der Lucky-Loser-Liste.

17.18 Uhr: Im zweiten Duell startet der Tscheche Roman Koudelka mit 126 Metern. Sein Konkurrent Jan Hörl springt zwar einen Meter weiter, bekommt aber weniger Punkte. Koudelka ist so sicher im zweiten Durchgang. Der junge Österreicher muss zittern.

17.15 Uhr: Los geht's, das erste Duell heißt Piotr Zyla gegen Timi Zajc. Der Pole legt 125,5 Meter vor, der Slowene landet "nur" bei 121 Metern. Klare Sache: Zyla ist durch. Zajc muss hoffen, einen der fünf ersten Plätze der Lucky-Loser-Liste zu belegen.

17.13 Uhr: Und in diese Duelle müssen die anderen Favoriten:

Ryoyu Kobayashi (Japan/6.) - Stefan Huber (Österreich/45.)

Marius Lindvik (Norwegen/9.) - Sondre Ringen (Norwegen/42.)

Dawid Kubacki (Polen/13.) - Cene Prevc (Slowenien/38.)

Womöglich bekommt Kobayashi kein Duell, denn sein Konkurrent war im Probedurchgang gestürzt.

17.11 Uhr: Fünf deutsche Skispringer haben sich übrigens für den Wettkampf qualifiziert. In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit deutscher Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):

Constantin Schmid (4.) - Stefan Hula (Polen, 47.)

Stephan Leyhe (5.) - Taku Takeuchi (Japan, 46.)

Markus Eisenbichler (12.) - Antti Aalto (Finnland/39.)

Karl Geiger (16.) - Simon Ammann (Schweiz/35.)

Pius Paschke (18.) - Gregor Deschwanden (Schweiz/33.)

17.08 Uhr: Bevor es gleich losgeht, sehen Sie hier noch eine Einschätzung unseres Vor-Ort-Kollegen Kyrill Ring:

17.05 Uhr: Würden alle Springer mit einem Gleichstand starten, wäre der Japaner Ryoyu Kobayashi sicher der große Favorit. Er beherrscht die Paul-Außerleitner-Schanze im Vergleich mit seinen Konkurrenten wohl am besten, hat aber bereits mehr als siebeneinhalb Meter Rückstand auf Kubacki. Im vergangenen Jahr siegte er souverän vor Kubacki und dem Österreicher Stefan Kraft (er gewann die Quali am Sonntag) und sicherte sich nach vier Einzelsiegen die Tournee-Trophäe. Auch in der Quali war er der stärkste Springer aus dem Spitzenquartett. Mit einem Satz auf 134 Meter wurde er Sechster.

17.00 Uhr: Für Karl Geiger, Dritter der Wertung (817,4 Punkte), spricht am wenigsten von dem Quartett der Anwärter. Er zeigte einen eher schwachen Quali-Tag und scheint auf der großen Anlage Probleme zu haben. "Das war nicht so der Hit", sagte er nach dem mäßigen 16. Rang in der Qualifikation, formulierte aber direkt eine knackige Kampfansage: "Manchmal bin ich eine Wettkampfsau. Morgen zählt's dann." Geiger muss, wie erwähnt, umgerechnet 7,38 Meter auf Kubacki aufholen. "Ich habe nichts zu verlieren. Ich kann nur gewinnen. Ich freu mich schon auf morgen, das wird bestimmt ein cooler Wettkampf

16.50 Uhr: Zweiter in der Tournee-Wertung ist Marius Lindvik (821,6 Punkte). Mit 21 Jahren und der Erfahrung von null Wettkampfsprüngen in Bischofshofen ist der Debütant die Aufgabe im Pongau angegangen. Der Quali-Tag lief für den Garmisch- und Innsbruck-Sieger höchstens solide. Der deutsche Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler hält den Youngster nicht für einen Kandidaten auf den Gesamtsieg: "Dem traue ich das noch nicht so zu. Wenn der oben steht und führt im zweiten Durchgang, das wird dann schon ein anderes Gefühl. Er ist noch sehr jung und die anderen ein bisschen erfahrener."

16.40 Uhr: Schauen nun mal auf die vier Favoriten in der Tourneewertung. Anfangen tun wir natürlich mit dem aktuellen Spitzenmann, mit dem Polen Dawid Kubacki. Der 29-Jährige ist extrem konstant und sprang bislang in allen drei Wettkämpfen auf das Podest. In Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen wurde er jeweils Dritter, im verrückten Windspringen von Innsbruck belegte er Rang zwei. "Ich konzentriere mich auf meine Sprünge, nicht auf die Gegner", sagte er nach der Qualifikation, die er auf Rang 13 beendete. Kubacki steht aktuell bei 830,7 Punkten.

16.30 Uhr: Alles oder nichts: Deutschlands derzeit besten Skispringer Karl Geiger trennen vor dem letzten Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen 7,38 Meter vom goldenen Adler. Für den Showdown auf der Paul-Außerleitner-Schanze ab 17.15 Uhr kennt der Bayer daher nur noch eine Devise. "Ich gehe All In. Wir werden alles riskieren", sagt er. Neben Geiger haben noch drei weitere Springer Chancen auf dem Titel, damit herzlich Willkommen zu unserem Liveticker! Wir wünschen Ihnen viel Spaß!