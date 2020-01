Solide, aber auch nicht mehr: Karl Geiger qualifiziert sich für das Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen. Doppelsieger Marius Lindvik zeigt ein ordentliches Debüt auf der für ihn ungewohnten Schanze. Der Gesamtführende Dawid Kubacki hat derweil noch Luft nach oben.

Skispringer Karl Geiger ist in der Qualifikation für das letzte Springen der Vierschanzentournee nicht über den 16. Rang hinausgekommen. Einen Tag nach dem Dämpfer vom Bergisel flog der Dritte der Gesamtwertung in Bischofshofen auf 128,0 m und war der schwächste Springer des Quartetts, das sich noch Hoffnungen auf den Gesamtsieg macht. Platz eins holte sich der Österreicher Stefan Kraft.

"Das war nicht so der Hit", sagte Geiger in der ARD. Bester der Topfavoriten war Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi (Japan) auf Rang sechs. Der Norweger Marius Lindvik wurde nach zwei Siegen in Folge Neunter, zeigte bei seinen ersten Sprüngen in Bischofshofen aber eine solide Leistung. Tournee-Spitzenreiter und Schanzenrekordhalter Dawid Kubacki (Polen) musste sich mit Rang 13 begnügen und dürfte vor dem Wettkampf am Montag (17.15/ARD und Eurosport) ins Grübeln kommen.

Gesamtwertung nach dem dritten Springen 1. Dawid Kubacki (POL) 830,7 Punkte

2. Marius Lindvik (NOR) 821,6

3. Karl Geiger (GER) 817,4

4. Ryoyu Kobayashi (JPN) 817,0

5. Stefan Kraft (AUT) 798,6

6. Stephan Leyhe (GER) 779,1

7. Johann Andre Forfang (NOR) 777,1

8. Domen Prevc (SLO) 775,4

9. Piotr Zyla (POL) 774,6

10. Robert Johansson (NOR) 766,9

Geiger hatte einen Tag nach dem enttäuschenden achten Rang in Innsbruck zunächst Probleme mit der Umstellung auf die neue Schanze, im Training belegte er die Ränge 18 und 11. In der Qualifikation lief es dann nicht besser. Bester DSV-Adler war Constantin Schmid als Vierter unmittelbar vor Stephan Leyhe. Insgesamt erreichten fünf DSV-Adler den Wettkampf der besten 50: Weltmeister Markus Eisenbichler wurde Zwölfter, Pius Paschke folgte auf dem 18. Rang. Moritz Baer trat kurz vor der Qualifikation erkrankt die Heimreise an.

Geiger muss in der Gesamtwertung umgerechnet 7,38 m auf den führenden Polen Kubacki aufholen. Der Pole liegt mit 830,7 Punkten vor Lindvik aus Norwegen (821,6), Geiger (817,4) und Titelverteidiger Kobayashi aus Japan (817,0).